أشاد الكاتب القطري المعروف جابر الحرمي، بموقف رئيس مجلس الأمة الكويتي «#مرزوق_الغانم» بعد صفعه الوفد الإسرائيلي في المؤتمر الـ137 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقد في مدينة «سانت بطرسبورغ» الروسية، وطرده للوفد بعد كلمات حادة وجهها له وسط الحضور.

وقال “الحرمي” في تغريدة دونها عبر صفحته الشخصية بتويتر رصدتها (وطن):”رئيس #مجلس_الامة الكويتي يقوم بطرد البعثة الإسرائيلية من قاعة البرلمان الدولي .. بهذه المواقف وبمثل هؤلاء الرجال .. نعتز #شكرا_مرزوق_الغانم”

رئيس #مجلس_الامة الكويتي يقوم بطرد البعثة الإسرائيلية من قاعة البرلمان الدولي ..

بهذه المواقف وبمثل هؤلاء الرجال .. نعتز#شكرا_مرزوق_الغانم pic.twitter.com/neVxwBP6Vf — جابر الحرمي (@jaberalharmi) October 18, 2017

وأثناء مداخلة لم تتجاوز 45 ثانية، هاجم رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم رئيس وفد إسرائيل إلى مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في روسيا، ونعته بممثل الاحتلال وقتلة الأطفال ومرتكبي جرائم الغصب وإرهاب الدولة.

وبلهجة غاضبة، سرد رئيس مجلس الأمة الكويتي العديد من جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وقال إن ممثل إسرائيل في المؤتمر المنعقد بمدينة سانت بطرسبورغ عديمُ الحياء، وإنه لو كانت لديه ذرة من الكرامة لخرج من المؤتمر بعدما اكتشف الحضور زيف مداخلته.

وخاطب الغانم ممثل الوفد الإسرائيلي قائلا “عليك أن تحمل حقائبك وتخرج من القاعة بعد أن رأيت ردة الفعل من كل البرلمانات الشريفة”.

وتابع “اخرج الآن من القاعة إن كانت لديك ذرة من الكرامة.. يا محتل، يا قتلة الأطفال”.

وبحماس شديد، صفق الحضور لكلمة رئيس مجلس الأمة الكويتي، بينما أظهرت الصور استياء الوفد الإسرائيلي وخروجه من قاعة الاجتماعات.

وقد أصبح اسم “مرزوق الغانم” ثاني وسم في موقع تويتر على مستوى العالم، حيث احتفى المغردون بكلمته القوية ضد ممثل الاحتلال الإسرائيلي في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي.