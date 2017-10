هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وطالبه بحذف حسابه من على موقع التدوين المصغر “تويتر”.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره “نتنياهو” على تويتر ردا على تغريدات سابقة لظريف أكد فيها أن كل الإيرانيين هم مع الحرس الثوري ويرفضون العقوبات الأميركية، حيث انتقد “نتنياهو” باستخدام “ظريف” لـ”تويتر” في الوقت الذي يتم حجبه عن الشعب الإيراني.

Today, Iranians–boys, girls, men, women–are ALL IRGC; standing firm with those who defend us & the region against aggression & terror.

— Javad Zarif (@JZarif) October 14, 2017