هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين وزير الخارجية الإيراني وطالبه بحذف حسابه من على موقع التدوين المصغر “تويتر”.

 

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره “نتنياهو” على تويتر  ردا على تغريدات سابقة لظريف أكد فيها أن كل الإيرانيين هم مع الحرس الثوري ويرفضون العقوبات الأميركية، حيث انتقد “نتنياهو” باستخدام “ظريف” لـ”تويتر” في الوقت الذي يتم حجبه عن الشعب الإيراني.

 

 

وقال “نتنياهو” لظريف “إن الشعب الإيراني يرفض ما وصفها بجرائم الحرس الثوري” وأن “الإيرانيين سيتحررون من حكم الديكتاتورية” وطالبه بحذف حسابه عن موقع تويتر.

 

وقام المتحدث باسم نتنياهو بوسم حساب ظريف الرسمي على التغريدة التي ضمت الفيديو على حسابه على تويتر.

 