في موقف اعتبر مشرفاً وبطولياً، طرد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، الوفد الإسرائيلي المشارك في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في روسيا، على خلفية الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطينيّ.

وقال الغانم في كلمة ألقاها تعقيبا على كلمة وفد (إسرائيل)، في المؤتمر الـ137 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقد في مدينة «سانت بطرسبورغ» الروسية، الثلاثاء، إن “ما ذكره ممثل هذه البرلمان المحتل الغاصب يمثل أخطر أنواع الإرهاب، وهو إرهاب الدولة، وينطبق على هذا المثل المعروف عالميا: إن لم تستح فاصنع ما شئت”.

وضجت القاعة بالتصفيق الحاد للغانم تأييدا لموقفه.

وانفعل «الغانم» : “عليك أن تحمل حقائبك وتخرج من القاعة بعد أن رأيت ردة الفعل من كل البرلمانات الشريفة في العالم”.

وأكمل مخاطبا رئيس وفد الكنيست الإسرائيلي: “اخرج من القاعة إن كان لديك ذرة من كرامة.. يا محتل، يا قتلة الأطفال”.

ورضخ الوفد الإسرائيليّ لهجوم الغانم، وقام بالخروج من قاعة الاجتماع، وسط استمرار التصفيق من ممثلي برلمانات العالم المشاركين في الاجتماع.

وتصدّر هاشتاغ #مرزوق_الغانم، موقع “تويتر”، بحوالي 24 ألف تغريدة – حتى إعداد هذا الخبر -، إذ أشاد مغرّدون بما قام به رئيس مجلس الامة الكويتي، وبطرده الوفد الإسرائيلي.

موقف يسجل عند الله قبل الناس..

نفخر بموقف رئيس مجلس الأمة الكويتي #مرزوق_الغانم. @MarzouqAlghanim

كفو يا بوعلي بردت جبودنا pic.twitter.com/XvCg21wtGf — I’m Naser (@N_Abul) October 18, 2017

#مرزوق_الغانم

اتحدا احد دول الحصار انه يتكلمون مثل ما تكلم “مرزوق الغانم” والي يعتبر احد الأشخاص الي فعلينا نفتخر فيهم 💙👏🏻🇰🇼🇶🇦 — Abk (@Abk85037573) October 18, 2017

نتشرف و نفتخر بهذا الرجل الذي مثل موقف كل مسلم عربي شريف واثبت لجميع دول العالم ماهي دولة الكويت #مرزوق_الغانم

🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼 — GH.. 💗 (@FRGFRG96) October 18, 2017

#مرزوق_الغانم موقفك رفعة راس لكل العرب، هذا زمن الرجال في عهد التخاذل والمسارعة للتطبيع مع الغاصب لارضنا ومقدساتنا — الدكتور ربيع الخليل (@Rabeea_Alkhalil) October 18, 2017