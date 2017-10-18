في موقف اعتبر مشرفاً وبطولياً، طرد ، المشارك في في روسيا، على خلفية الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطينيّ.

 

وقال الغانم في كلمة ألقاها تعقيبا على كلمة وفد ()، في المؤتمر الـ137 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقد في مدينة «سانت بطرسبورغ» الروسية، الثلاثاء، إن “ما ذكره ممثل هذه البرلمان المحتل الغاصب يمثل أخطر أنواع الإرهاب، وهو إرهاب الدولة، وينطبق على هذا المثل المعروف عالميا: إن لم تستح فاصنع ما شئت”.

 

وضجت القاعة بالتصفيق الحاد للغانم تأييدا لموقفه.

 

وانفعل «الغانم» : “عليك أن تحمل حقائبك وتخرج من القاعة بعد أن رأيت ردة الفعل من كل البرلمانات الشريفة في العالم”.

 

وأكمل مخاطبا رئيس وفد الكنيست الإسرائيلي: “اخرج من القاعة إن كان لديك ذرة من كرامة.. يا محتل، يا قتلة الأطفال”.

 

ورضخ الوفد الإسرائيليّ لهجوم الغانم، وقام بالخروج من قاعة الاجتماع، وسط استمرار التصفيق من ممثلي برلمانات العالم المشاركين في الاجتماع.

 

وتصدّر هاشتاغ #مرزوق_الغانم، موقع “تويتر”، بحوالي 24 ألف تغريدة – حتى إعداد هذا الخبر -، إذ أشاد مغرّدون بما قام به رئيس مجلس الامة الكويتي، وبطرده الوفد الإسرائيلي.

 