افتُتِحَ في محافظ قلقيلية الفلسطينية، الأربعاء، صرح “القائد الوطني الشهيد صدام حسين” وشارعا باسمه.

افتتح اللواء رافع رواجبة محافظ قلقيلية وركاد سالم أمين عام جبهة التحرير العربية، بحضور ممثلي القوى الوطنية وعضو المجلس البلدي هاني جعيدي ممثلاً عن رئيس بلدية قلقيلية، صرح “القائد الوطني الشهيد صدام حسين” وشارعا باسمه.

وأشاد محافظ قلقيلية اللواء رافع رواجبة بالقائد صدام حسين وقال: “إن غيابه مثل غياباً للعروبة، وبغيابه تبعثر الثوار لأنه كان يستظل به الثوار كافة، وبجناحيه ظلل الوطن بالعزة والكرامة”.

وتابع أنّ صدام حسين كان رمزا للعزة والكرامة والإبداع والتحدي كما كان الشهيد ياسر عرفات بوصلة العرب والإصرار وبغيابهم غابت العروبة مؤكدا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ما زال مصرا على السير على نهج هؤلاء القادة العظام.

وفي كلمته باسم حزب البعث العربي وجبهة التحرير العربية قال “ركاد سالم” إن السمة الأولى لهذا الصرح هي الوفاء للرئيس صدام حسين.

وأضاف: هي رسالة سلام لكل من ساهم في انجازه وكانت عندما وقع رئيس البلدية على تسمية الشارع باسم صدام.

واستعرض “سالم” مآثر الشهيد صدام حسين ودعمه لحركات التحرر وخاصة الثورة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية مؤكداً على ضرورة تعميق الوحدة الوطنية للوقوف أمام كافة المؤامرات التي تحاك ضد الشعب الفلسطينيّ موجها التحية للرئيس الشهيد صدام حسين والشهيد الرمز ياسر عرفات.