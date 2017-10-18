اتهم نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعيّ، المطرب الشعبي حكيم، بوضع قدمه على آية قرآنية مكتوبة على الحائط خلال تصويره كليب “عم سلامة”.

واعتذر “حكيم” عن قيامه بذلك، قائلاً: “أكيد هذا الخطأ غير مقصود، وأنا أعتذر عنه لكل جمهوري.. وفعلًا كان لابد أن ينتبه أحدنا لهذا أثناء التصوير”.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج “العاشرة مساء”، المذاع عبر فضائية “دريم” أن سبب عدم حذفه لهذا المشهد، هو أن الكليب كان قد تم بيعه، وانتشر على جميع الفضائيات، مؤكدًا أنه لا يمتلك هذا الحق.