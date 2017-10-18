تداول ناشطون بتويتر تقريرا مصورا، كشف معلومات خطيرة عن دور الإمارات بقيادة محمد ابن زايد في اغتيال قيادات حركة حماس، مشيرة إلى دور صبي ابن زايد محمد دحلان الكبير في هذا المخطط.

وأورد التقرير وثائق وأدلة تثبت تورط الإمارات بحوادث الاغتيال لقيادات حماس، منها وثائق مسربة لـ”ويكيليكس” عن محمد ابن زايد وأيضا شهادات مسؤولين فلسطينيين يكشفون معلومات خطيرة عن هذا الأمر.

شاهد التقرير كاملا..

وأصبح “محمد دحلان” القيادي المفصول من حركة فتح، ومستشار ولي عهد أبوظبي، الذراع الرئيسي للإمارات “تحركه هنا وهناك” وتدعمه بكل السبل، للعبث بأمن الخليج وتأجيج الفتن بالجزيرة العربية، تنفيذا لمخطط “بن زايد” الذي يريد تفريغ الخليج العربي وفصله عن هويته الإسلامية إرضاء لأسياده بإسرائيل.