كشفت الممثلة الأمريكية جنيفر لورانس البالغة من العمر (27 عاماً)، عن تجربة وصفتها بأنها ” مهينة ومذلة” في بداية حياتها الفنية.

وقالت “لورانس” خلال حفل أقامته مجلة “إيل” للنساء في هوليود، إن المنتجين السينمائيين أجبروها على ان تقف أمامهم عارية وأن تخفض من وزنها 15 رطلا من وزنها خلال أسبوعين، مضيفةً أنها شعرت أنها كانت مسلوبة الإرادة في هذا الوضع بوصفها ممثلة غير معروفة.

وأوضحت أنها وجدت في الشهرة حماية لها من مثل هذه الاعتداءات بعد أن تقدمت في حياتها المهنية.

وقالت “سأمنح صوتي لأي صبي أو فتاة أو امرأة أو رجل ممن يشعرون أنهم لا يستطيعون حماية أنفسهم” من مثل هذه الاعتداءات.

وأكملت “عندما كنت أصغر سنا وفي بداية انطلاقتي الفنية طلب منتجو فيلم أن أخفض 15 رطلا من وزني خلال اسبوعين، وقد طردت الفتاة التي قبلي لأنها لم تخفض وزنها بالسرعة الكافية”.

وأضافت “في هذا الوقت، طلبت مني منتجة أن أقف في الصف عارية مع خمس نساء كن أنحف مني بكثير. وقد وقفنا جميعا إلى جوار بعض عاريات مع شريط صغير على أعضائنا التناسلية”.

وأشارت لورانس إلى أن المنتجة قالت إن عليها أن “تستخدم صورا عارية” لها، لتحفيزها على الحمية وتخفيض الوزن، ثم اشتكت لمنتج آخر بشأن وزنها، لكنه قال لماذا يعتقد الجميع أنني سمينة جدا، إنه يعتقد أنني جذابة تماما”.بحسب BBC

وأوضحت الممثلة أنها شعرت أنها تورطت في هذه التجربة وفي السماح بحدوث هذا الاحراج لأنها “لم تشأ أن تكون مثيرة للفضائح” واعتقدت أن ذلك أمرا ستفعله مرة أخرى في حياتها المهنية في هوليود.

وقالت للجمهور “في عالم مثالي، يعامل الجميع بمستوى واحد من الاحترام، ولكن حتى نصل إلى هذا الهدف، سأمنح أذني وصوتي لأي صبي أو فتاة أو رجل أو إمرأة ممن يشعرون أنهم لا يستطيعون حماية أنفسهم”.