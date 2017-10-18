يحظى موقع “الأسطورة” لبث مباريات كرة القدم على شبكة الإنترنت باهتمامٍ واسعٍ من متابعي الرياضة المحلية والعالمية في المملكة العربية السعودية.

وبدا ذلك الإهتمامُ جلياً من خلال تصدر البحث عن الموقع مراتب عُليا ضمن مؤشرات Google.

ويحظى البحث عن مواقع لمشاهدة البث الحيّ للمباريات في السعودية، في ظل حجب السلطات بالمملكة لبث شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، التي تمتلك حقوق بث الدوريات الأوروبية الكبرى والبطولات القارية والدولية حتى عام 2022.

وجاء الحظر من جانب السلطات السعودية والإماراتية كذلك في اعقاب الحصار الذي فرضته الدولتان إضافةً للبحرين ومصر على قطر في شهر حزيران/يونيو الماضي.

ويلجأ السعوديون إلى مواقع بث المباريات بشكلٍ مجانيّ على الشبكة العنكبوتية نظراً لذلك الحجب.

وأثار قرار دول الحصار بحجب بث القنوات القطرية وخاصةً الرياضية منها والتي تعتبر من افضل مصادر الاعلام الرياضي بالعالم، استغراب المتابعين في ظل عدم توفر بديل من القنوات الرياضية التي تبث أبرز البطولات الرياضية.

الأسطورة