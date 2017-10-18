أثار طبيب عظام أردني مشهور جدلا واسعا عندما نشر صيغة إعلان على صفحات التواصل يبحث فيه عن “وظيفة بدولة خليجية”.

ووصفت صحيفة عمون الإلكترونية الدكتور الباحث عن الوظيفة فراس الدبوبي بأنه “نابغة محبط” حيث يعتبر استاذا في كلية الطب بإحدى الجامعات الكبيرة ومن اشهر اطباء العظام في البلاد.

“الدبوبي” بدأ إعلانه بالجملة التالية: إلى شركات التوظيف.. أعرض نفسي للعمل في اي دولة خليجية و بالراتب الذي يرونه مناسب”.

وعرّف د. الدبوبي نفسه في سيرته الذاتية قائلا: “استاذ في كلية الطب، وجراح عظام، واختصاصي جراحة مفاصل اصطناعية بخبرة ١٠ سنوات”.

اللافت كان شرط الدبوبي الوحيد في طلب الوظيفة وهو “‘الخروج من الأردن وعدم العودة إليها’، فالمطلوب حياة كريمة بمواصفات مواطن عادي.

وقال: “أعاتبك يا أردن على ما فعلته بنا، وأبكي مرارة على ما وصل إليه شعبك من الذل والهوان”.