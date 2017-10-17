أصدرت محكمة الجنايات الأردنية، الثلاثاء، حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق شاب أقدم على قتل طفل سوري (7) سنوات ، بعد اغتصابه مطلع تموز/يوليو الماضي.

وأسندت المحكمة للمتهم (27 عامًا) جناية القتل العمد، بعد أن ثبت جرمه في لائحة الاتهام، ومن بينها تهمة هتك العرض.

وتسببت الحادثة بحالة من الغضب في المجتمع الأردني منذ شيوعها في السادس من تموز/ يوليو الماضي، لتخرج مسيرة عارمة تطالب بإعدام الجاني في منطقة “مخيم الحسين” وسط العاصمة عمّان، حيث أقدم الجاني على جريمته في أحد المنازل المهجورة بالمخيم.

القضية وجدت أيضًا تفاعلًا على مختلف المستويات في الأردن، حيث قالت الملكة رانيا العبد الله في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد 3 أيام من الحادثة: “الأردن كله حزين وغاضب من الجريمة البشعة التي راح ضحيتها طفل سوري بريء، لن نسمح للنفوس المريضة بانتهاك الطفولة”.

وألقي القبض على الجاني في اليوم الثاني لجريمته، بعد أن وجدت جثة الطفل مقتولًا وعلى جسده علامات عنف مع وجود جرح قطعي على منطقة الرقبة أدى لوفاته، إضافة إلى علامات تشير إلى احتمالية الاعتداء عليه جنسيًا قبل قتله، وبالتحقيق معه اعترف بقيامه باصطحاب الطفل إلى منزل مهجور ،وقام بالاعتداء عليه جنسيًا ،ومن ثم أقدم على ذبحه ؛كي لا يفتضح أمره ،وغادر المكان بعد ذلك.