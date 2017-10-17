كشف المخلوع صالح اليوم عن تلقيه دعوة للخروج من اليمن عبر غطاء تم التنسيق له تحت مسمى المشاركة في مؤتمر دولي في روسيا.

وأضاف خلال لقاء بثته قناة “اليمن اليوم” الممولة من قبله كأول ظهور تلفزيوني له بعد اجرائه عملية جراحية ناجحة على يد جراحين روس .

وأضاف أن الدعوة تلقاها من أحد المعاهد الروسية لحضور مؤتمر الطاولة المستديرة لمناقشة الارهاب وكيف يتم مواجهته، وكيفية خروج اليمن من الازمة ومن الحرب الدائرة في اليمن، مؤكدا ان الدعوة محل دراسة وبحث.

وكشف نجاح العملية الجراحية التي أجريت لها كان ورائها إصرار الروس والأمم المتحدة هم وليس السعودية كما تم الترويج له من قبل وسائل إعلام سعودية، مؤكدا عدم علم التحالف بهذه العملية.

وأوضح عن تفاصيل العملية بقولة ” ان فريقا طبيا من الروس وبمعاونة أطباء يمنيين أجريت عملية وصفها بالناجحة ” بكل المقاييس وقال أنه أجرى فحوصات طبية، للأذن والحنجرة والمعدة والقلب وقال ان العملية الجراحية كانت للعين اليسرى للشبكية والمياه البيضاء .

كما شكر الفريق الروسي الذي قال أنه أولى عناية خاصة ولفتة كريمة من قبل القيادة الروسية برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين موضحا بقوله ” لنا في إنتظار مجيء الفريق الطبي الروسي أكثر من سنة, لكن غرفة عمليات الموجودة في الرياض لم يسمحوا لهم بالوصول الى اليمن .