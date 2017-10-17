على خطى الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، قام محمد ابن زايد في أبو ظبي بتشكيل فرق عسكرية نسائية خاصة، تكون مهمتها حماية الأفراد والشخصيات الهامة في الدولة.. بحسب تقرير مصور لقناة أبو ظبي تداوله النشطاء.

ويظهر التقرير لقاء مع بعض العناصر النسائية المشاركة بتلك الوحدات، وشرح لكيفية وآليات التدريبات التي يحصلون عليها لتنفيذ مهامتهم.

محمد بن زايد ينشئ وحدة خاصة من النساء لحمايته ، تماما كما كان يفعل القذافي هذي اخرتها ..من انتم😂 pic.twitter.com/H19wQCxhrJ — نحو الحرية (@hureyaksa) October 17, 2017

ويبدو أن “ابن زايد” أصبح يخشى على حياته بعد إشعاله الفتن بكل أنواعها في جميع أرجاء المنطقة العربية، وفضل الاعتماد على النساء في حمايته.