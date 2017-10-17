تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر جسمًا غريبًا في السماء في كل من السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وقطر، ما أثارَ حالةً من الجدل حوله.

وأعلنت هيئة الطيران المدني الإماراتية، مساء الاثنين، أن ما شوهد في سماء البلاد هو عبارة عن نيزك اخترق مدار الأرض.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن الهيئة أن “مرور النيزك في هذا الوقت هو شيء طبيعي واعتيادي حيث تنشط زخات شهب الجباريات في تلك الفترة والتي تبلغ ذروتها في 20 أكتوبر”.

ولفتت إلى أن “النيازك عبارة عن أحجار معدنية كبيرة نوعًا ما تحترق كليًا في الغلاف الجوي أو قد تبلغ الأرض فترتطم بها”.

وفي رواية أخرى اعتمدها مركز الفلك الدولي ومقره بأبوظبي قال المركز إن ما شوهد في دول الخليج “هو جزء من صاروخ روسي أطلق يوم 14 أكتوبر 2017 نحو الفضاء حاملا مؤونة لرواد محطة الفضاء الدولية”.