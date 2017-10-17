كشف المندوب اليمني ورئيس المجموعة الخليجية في منظمة “اليونسكو”، الدكتور أحمد الصياد أن دول الخليج كانت قد اتخذت قرارا بالإجماع بدعم المرشح القطري، حمد الكواري لرئاسة المنظمة قبل تتآمر عليه في الانتخابات التي جرت قبل أيام.

وقال “الصياد” خلال لقائه مع برنامج “ساعة خليجية” على إذاعة “مونت كارلوا” وتقدمه الإعلامية السعودية إيمان الحمود، “إن دول مجلس التعاون الخليجي اتخذت قرار بما يشبه القرار الجماعي بان المرشح القطري هو مرشح مجلس التعاون الخليجي بما فيها اليمن”، معلقا على الأمر بسخرية: ” بما أننا في مجال التربية والثقافة والرياضة أعضاء في مجلس التعاون ما عدا في السياسة والاقتصاد أبعدونا لأننا فقراء”.

وأكد “الصياد” على ان المرشح القطري حمد الكواري قد انتصر في معركة اليونسكو ولم يفشل، لأنه انتصر بمثل ومبادىء ولم يتعرض بسوء خلال حملته الانتخابية لأي مرشح آخر سواء كان عربي او غير عربي.