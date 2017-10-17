قالت محامية الفنان اللبناني فضل شاكر، إنّ موكلها بريء من الاتهامات الثمانية التي وجهت ضده بعد أن أصدرت المحكمة العسكرية اللبنانية، أواخر سبتمبر/أيلول الماضي حكماً بالسجن 15 عاماً غيابياً مع الأشغال الشاقة على الفنان المعتزل.

وفي حوارٍ أجرته مع برنامج “ET بالعربي”، أكدت المحامية زينة مصري، أنه منذ يوم صدور الحكم، ولا يستطيع أحد أن يتهم فضل ويقول عنه إنه قاتل، سواء كان يُحبه أو يكرهه، لأن القضاء الذي يثق به الجميع أنصفه في هذه النقطة.

وبين البرنامج الذي يعرض على فضائية MBC أن مجمل الأدلة والمستندات في القضية تؤكد على تبرئة شاكر من بعض الاتهامات، مثل قتل أفراد من الجيش، والقيام بأعمال إرهابية، والقيام بأفعال ترمي إلى إثارة الذعر.

وأكد تقرير أعده البرنامج إدانته في تهم أخرى حسب أوراق القضية، وهي العصيان المسلح، وحيازة سلاح دون ترخيص، وتأليف مجموعات عسكرية بقصد ارتكاب الجنايات.

وأكدت المحامية في حوارها أن الحل في القضية بتقديم اعتراض على الحكم الغيابي، لكن عن شرط حضور المتهم إلى المحكمة في حالة الاعتراض على حكم غيابي، أكدت أنهم لم يحسموا الأمر بعد.

وجردت المحكمة الفنان المعتزل فضل شاكر من حقوقه المدنية، وقضت بتغريمه 800 ألف ليرة وألزمته بتسليم بندقية حربية، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً باسم “أحداث عبرا” في صيدا (جنوب لبنان).

وبحسب أوراق القضية فإن الأحداث وقعت بين أنصار الشيخ أحمد الأسير والقوات اللبنانية عام 2013، وقُتل على إثرها 18 عسكرياً لبنانياً، وأصيب آخرون.