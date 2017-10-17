ردا على ادعاءات وسائل إعلام دول الحصار وذبابها الإلكتروني، نشر الناشط والمغرد القطري محمد السويدي، مقطع فيديو من امام قصر الشيخ المحتضن من قبل دول الحصار والموالي لها سلطان بن سحيم، يكشف كذب اعاءاتهم حول اقتحام قوات امن الدولة القري للقصر ومصادرة محتوياته.

ووفقا للفيديو، فقد أكد المغرد أن القصر مغلق ولا احد يعلم شيئا عن ادعاءات وسائل إعلام دول الحصار، التي زعمت ان من بين القوات التي دخلت للقصر قوات تركية وإيرانية.

وكانت قناة “سكاي نيوز عربية” الإماراتية أول من نشر هذه الإشاعة، زاعمة أن أمن الدولة في قطر اقتحم مساء الخميس الماضي قصر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني في الدوحة، حيث اعتدى على عاملين وصادر وثائق مهمة.

وقالت المصادر المزعومة إن “قصر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني في الدوحة تعرض لاقتحام مسلح نفذته وحدة من قوات أمن الدولة القطري مساء الخميس الماضي”.

وادّعت أن “أمن الدولة في قطر صادر جميع وثائق ومقتنيات الشيخ سلطان بن سحيم”، و”الأرشيف.. الذي يشكل ثروة معلوماتية وسياسية هامة”، بالإضافة لمصادرة كل الأختام والصكوك والتعاقدات التجارية التابعة للشيخ سلطان بن سحيم، مما يشكل خطرا بتزويرها والاضرار به”.