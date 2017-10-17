تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لعضو مجلس الشورى السابق والأكاديمي السعودي ورئيس منظمة العدالة الدولية ،أحمد التويجري، يؤكد فيه إن المملكة تحولت من شرك القبور إلى تأليه ولاة الأمر.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد صرح “التويجري” قائلا: “كما تعلمون أن هذا البلد قام على التلاقي بين مصلح وقائد سياسي، وحدث اتفاق واضح أن هذا البلد لا يصلح إلا بهذا الدين»، مضيفا: «لكن بقيت الأمور المتعلقة بمسائل التوحيد منحصرة في الشرك التقليدي حول شجرة يتعلق بها، قبر، ضريح، ولا أدري أين هذه الأشياء التي تعبد في الجزيرة العربية”.

وتابع: “لكن ظهرت أنواع جديد من الشرك، فصار عندنا شرك سياسي يؤله السلطان، وصار لدينا شرك تجاري واقتصادي يؤله صاحب المال”.

وأضاف: “لا من مصلحة الحاكم أو المحكوم أن يؤله الحاكم ويخشاه الناس ويرجونه مثلما يخشون ويرجون الله عز وجل”، مؤكدا: “هذا خطر على الجميع فهذا نزع لأهم ما نملك وهو الإيمان والتوحيد بالله”.