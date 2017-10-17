يبدو أن علمانية “ابن سلمان” بدأت تؤتي ثمارها سريعا بالمجتمع السعودي، ويظهر هذا جليا في المقطع الذي تداوله نشطاء سعوديون بتويتر لفتيات يرقصن بملابس مثيرة داخل أحد المراكز التجارية بمدينة الرياض.

ويظهر المقطع المتداول الذي أثار غضب المجتمع السعودي، صاحب العادات والتقاليد المحافظة والمتمسك بهويته الدينية، مجموعة من الفتيات يقمن بالرقص على مسرح في مركز تسوق “جرير روبين بلازا” بالرياض وهن يرتدين الزي الرجالي.

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وفي ظل تولي “محمد بن سلمان” مقاليد الحكم الحقيقة في المملكة العربية السعودية أكدت عدة تقارير صحفية أجنبية أن المملكة في طريقها إلى كسر التقاليد الدينية, وانتهاج “العلمانية” , حيث شاهدنا وقائع عدة في السعودية بالأونة الأخيرة تُشير إلى ذلك , مثل تقليم أظافر هيئة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” , التي كانت تضع قواعد صارمة للمرأة السعودية , والتي باتت الآن قاب قوسين أو أدنى من الاختفاء تمامًا.

وجرد النظام السعودي أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صلاحياتهم طبقا لقانون جديد صدر عن مجلس الوزراء.