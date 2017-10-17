شن البطل الأولمبي وسائق الراليات المحترف، القطري ناصر العطية هجوما عنيفا على دول الحصار، مؤكدا عدم تشرفه بها وأن يكونوا من ضمن “ربعه” على حد قوله.

وقال “العطية” خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية ردا على عدم مؤازرة دول الحصار له خلال مشاركته في رالي الشرق الأوسط الشهر الماضي: “ليسوا ربعنا، ولا يشرفنا أن يكونوا ربعنا، بالعكس اللي يضرنا ويضر دولتنا لا نعتبره من ربعنا”.

وأضاف: “قطر غالية علينا وسمو الامير غالي علينا وما نرضى بأي مساس لسموه ولدولة قطر

البطل الآولومبي ناصر العطية ما عنده مجاملات pic.twitter.com/Uci1YNZrtS — ديناصور الكويت🇰🇼 (@Kuwait_okk) October 17, 2017

توج البطل القطري ناصر صالح العطية بلقب بطولة الشرق الأوسط للراليات للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، وذلك بعد فوزه بلقب “رالي شيراز” في إيران، الذي يمثل الجولة الخامسة والأخيرة من البطولة.

وهذا اللقب هو الثالث عشر للعطية في بطولة رالي الشرق الأوسط، والسابع على التوالي منذ العام 2011، وبات على بعد بطولة واحدة من معادلة رقم الإماراتي محمد بن سليم الذي يملك في جعبته 14 لقبا.

جاء فوز البطل القطري بلقب “رالي شيراز” للمرة الثانية في تاريخه بصحبة ملاحه الفرنسي ماثيو بوميل وعلى متن سيارة “فورد فيستا آر 5 إيفو 2″، بعد تفوقه في اليومين الأول والثاني من الرالي واحتلاله المركز الأول بزمن إجمالي قدره 1.55.02 ساعة.