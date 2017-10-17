تداول ناشطون عبر موقع “تويتر”، صورة لأحد صالونات الحلاقة في مدينة “تورنتو” الإيطالية ويملكه مواطن أردني، يعلن فيه الحلاقة مجانا “فقط للقطريين”.

ووفقا للصورة المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد علق صاحب صالون الحلاقة ورقة على واجهة الصالون كتب عليها :”الحلاقة مجانا فقط للقطريين”.

في مدينة تورنتو الإيطالية

الحلاقة مجانا ( فقط للقطريين )

( بيض الله وجيهكم يا اهل الأردن 🇯🇴🇶🇦❤️) pic.twitter.com/jUODploK02 — عشقي قطر#تميم_المجد (@AlrahiQtr) ١٦ أكتوبر، ٢٠١٧

وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/ حزيران الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بزعم “دعمها للإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة وتؤكد أنها تواجه حملة “افتراءات” و”أكاذيب” تهدف إلى فرض “الوصاية” على قرارها الوطني وانتهاك سيادتها من خلال مطالب غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ.

يشار إلى ان الاردن كانت قد طلبت من السفير القطري في المملكة مغادرة أراضيها، في حين أغلقت مكتب قناة “الجزيرة” في عمان استجابة للضغوط السعودية.