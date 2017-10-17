كشفت صحيفة “صباح” التركية، بأن قطر تعتزم استثمار 20 مليار دولار في تركيا في عد من القطاعات الطاقة والاتصالات، والسياحة، والغذاء، والصحة، والتأمين والدفاع وقطاعات بناء السفن والخدمات المصرفية، الامر الذي يجعل تركيا من بين أفضل 5 دول استثمرت فيها قطر.

ووفقا للصحيفة، فإن تستعد قطر لبدء أكبر استثمار خارجي في تاريخ تركيا، حيث تحضر لاستثمار ما مجموعه 19 مليار دولار في 2018، منها 15 مليار دولار من “جهاز قطر للاستثمار”، و4 مليارات دولار من “كيو إنفيست”.

ونقلت الصحيفة عن رئيس المنتدى الاقتصادي للشرق الأوسط، “إردين أوزال” قوله إن قطر خصصت منذ وقت سابق 10 مليار دولار للاستثمار في تركيا في 2018، مضيفا أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قرر زيادة الاستثمارات في تركيا بعد الموقف الوفي الذي قامت به إزاء حصارها.

وقال “أوزال” إن المستثمرين القطريين يعتبرون تركيا ملاذا آمنا للاستثمارات، موضحا أن خطط الاستثمار الجديدة ستشمل استثمارات في مجال الطاقة وفي شركة “تورك تيليكوم” وفي مستشفيات المدن وفي شركات تصنيع السفن.

وتابع “أوزال”: “القطريون مهتمون بقطاعات عديدة ولكن الشركات التركية لم تقدم تفاعلا كافيا وعليها أن تتصرف بطريقة أكثر نشاطا وفعالية، ولا يجب عليهم الانتظار لتوفير معرفين لهم فكونهم شركات تركية يعتبر أفضل معرف أمام هذه الاستثمارات”، مشيرا إلى أن قطر سوف تدخل في قطاع الغذاء والثروة الحيوانية في عام 2018 باستثمارات قيمتها 650 مليون دولار.

وفي نفس السياق، ذكرت الصحيفة نقلا عن وزير الاقتصاد التركي \نهاد زيبكجي أن حجم التجارة بين تركيا وقطر وصل في عام 2016 إلى 834 مليون دولار، فيما بلغ في الـ7 أشهر الأولى من عام 2017 حوالي 634 مليون دولار.

وترتبط تركيا وقطر بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست إيجابا على حجم التبادل التجاري الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري نحو ملياري ريال (547 مليون دولار).

وخلال السنوات الماضية تم توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم بين الدوحة وأنقرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والفني وتوفير الحماية المتبادلة للاستثمارات.

وساندت تركيا قطر بعد أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر كل العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية معها في 5 يونيو/حزيران الماضي، متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.