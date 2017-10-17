وجه الكاتب الصحفي السعودي الكبير، جمال خاشقجي، انتقادات لاذعة لسياسة المملكة العربية السعودية العبثية التي تغير تحالفاها مع كل منعطف، مؤكدا بأن إيران هي التي تخطط بذكاء على حد قوله.

وقال خاشقجي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” طالما اننا نواجه ايران بدون خطة ونغير تحالفاتنا بكل منعطف ونستمر بخلافات عبثية تسقط ثمارنا واحدة تلو اخرى في عبها فهي وحدها التي تخطط بذكاء”.

طالما اننا نواجه ايران بدون خطة ونغير تحالفاتنا بكل منعطف ونستمر بخلافات عبثية تسقط ثمارنا واحدة تلو اخرى في عبها فهي وحدها التي تخطط بذكاء. — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) October 17, 2017

يشار إلى ان سياسة المملكة العربية السعودية تمثلت بالارتباك مؤخرا، من خلا التحول من حليف لآخر وبسرعة متناهية، ففي حين كانت قطر من اكبر حلفاء المملكة وأحد الدول الفاعلة في التحالف ضد اليمن، انقلب هذا التحالف لعداوة بين ليلة وضحاها بعد سيرها في ركب ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد.

وفي إطار هذا التخبط، كشفت تقارير إعلامية بأن المملكة بدأت تحول موقفها بشكل متسارع تجاه أقوى حلفائها في اليمن “حزب الإصلاح” والقادر على مواجهة إيران، وظهر ذلك جليا من خلال سماحها للإمارات بأن تطلق يدها في مواجهة قيادات الحزب في عدن والذي تم على إثره اعتقال عدد كبير من الحزب قبل أيام.

كما أكدت مصادر، بأن المملكة تضع قيادات حزب الإصلاح وعلى الداعية اليمني الشهير عبد المجيد الزنداني المقيمين في الرياض رهن الإقامة الجبرية، في ظل وجود تسريبات عن محاولة النظام السعودي بفتح قناة اتصال مع الحوثيين لإنهاء المأزق الذي وقعت فيه.