قال الكاتب السعودي المعروف جمال خاشقجي، تعليقا على الاستفتاء الذي أجري بـ إقليم #كردستان للمطالبة بانفصال الإقليم عن العراق، إن مسعود بارزاني قائد الإقليم ضيع مكاسب سنوات على الأكراد بسبب هذا الاستفتاء الغير ضروري.. حسب وصفه.

ودون “خاشقجي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”ضيع مسعود برزاني مكاسب سنوات على الأكراد باستفتاء غير ضروري وفِي غير وقته ! كيف تورط في ذلك وهو السياسي الحصيف ؟”

ضيع مسعود برزاني مكاسب سنوات على الأكراد باستفتاء غير ضروري وفِي غير وقته ! كيف تورط في ذلك وهو السياسي الحصيف ؟ — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) October 17, 2017

وأصدرت محكمة عراقية أوامر بالقبض على رئيس وأعضاء المفوضية المشرفة على استفتاء الانفصال في إقليم كردستان العراق، في تصعيد جديد من بغداد التي جددت تمسكها بإلغاء الاستفتاء قبل إجراء أي حوار.

وقال بيان صادر عن الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار إن محكمة تحقيق الرصافة في بغداد أصدرت أوامر القبض بحق ثلاثة متهمين، بينهم رئيس المفوضية هندرين محمد صالح وياري حاج محمد، وفق المادة 329 من قانون العقوبات.

وكانت السلطات المركزية في بغداد أعلنت عن جملة من الإجراءات ضد إقليم كردستان الذي أجرى استفتاء على الانفصال يوم 25 سبتمبر/أيلول الماضي رغم الرفض الواسع على نطاق إقليمي ودولي.

فقد فرضت بغداد حظرا على الرحلات الجوية الدولية من وإلى الإقليم الذي رفض تسليم مطاري أربيل والسليمانية، وفرضت عقوبات مالية على الإقليم، وطلبت من دول الجوار إغلاق المنافذ الحدودية وحصر التعامل مع بغداد فيما يخص تصدير النفط.