تعقيباً على إعلان الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، إلغاء حفل الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، الذي كان مقرراً في إقامته نهاية الشهر الجاري في العاصمة الرياض، أصدرت الفنانة بيانًا صحفيًا علّقت فيه على الأمر.

وأعلنت “شيرين” فيه عن اعتذارها عن إحياء حفلها في المملكة العربية السعودية، بعد أن “استشعرت الريبة”.

وأضافت “شيرين” في البيان: “نظرًا لانتشار عدة أقاويل في الصحف السعودية تؤثر سلبًا على الهدف الأوحد من الحفل، وهو (جمع التبرعات الخيرية)، يؤكد المكتب الإعلامي للنجمة شيرين أنه لم يكن هناك تعاقد رسمي بين مكتب شيرين والجهة المسئولة عن الحفل، بل كان اتفاقاً شفهيًا فقط، وعليه طلب المكتب الإعلامي لشيرين من مسئولي الحفل، عدم نشر أي أخبار عن الحفل إلا بعد الوصول لاتفاق رسمي، لكنه تفاجأ بعكس ذلك تمامًا، لهذا لم تجد الفنانة شيرين أمامها حلاً سوى الاعتذار عن استكمال تعاقد الحفل، وإلغائه في الفترة الحالية؛ احترامًا منها لجمهورها السعودي”.

وكانت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية قالت في بيان لها عبر حسابها الرسمي على “تويتر: “تود الهيئة العامة للترفيه التنويه إلى أنه تم توجيه الجهة المنظمة بإلغاء الحفل الغنائي للفنانة شيرين عبدالوهاب المزمع إقامته نهاية شهر أكتوبر الجاري ضمن حملة جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال مرضى السرطان”.

وتابعت الهيئة مؤكدة أن: “إلغاء الفعالية جاء لعدم تقدم منظم الفعالية بطلب الترخيص لهذا النوع من الفعاليات”.

واختتمت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية مناشدة: “تدعو الهيئة جميع الجهات والشركات الراغبة في تنظيم مثل هذه الفعاليات بالتواصل معها واستخراج التراخيص اللازمة وفق الأنظمة المعمول بها، ولحفظ جميع حقوق الأطراف ذات العلاقة”.

تنويه بخصوص الحفل الغنائي للفنانة شيرين ضمن حملة جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال مرضى السرطان … pic.twitter.com/4AP7ie4ejp — هيئة الترفيه (@GEA_SA) ١٥ أكتوبر، ٢٠١٧

جاء ذلك بعد أيام من تداول ناشطين عبر موقع “تويتر” الأكثر استخداما في السعودية خبرًا يفيد بإحياء الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب حفلاً في العاصمة السعودية الرياض، نهاية الشهر الجاري، يعود ريعه لمرضى السرطان.

ودشن الناشطون عبر موقع “تويتر” هاشتاج #شيرين_في_الرياض، احتل قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا في السعودية، استنكروا فيه أسعار تذاكر الحفل المزمع، وقالوا إنها أسعار مبالغ فيها؛ حيث تبدأ من 3000 ريال كحد أدنى، وتصل إلى 10000 ريال.

كما انتقد آخرون اتجاه المملكة الأخير في الاعتراف بنوع من الفن لطالما كان محظورا في بلاد الحرمين، ومُحرّما، مستنكرين مساعي هيئة الترفيه في “الانفتاح” وفتح المجال لإقامة الحفلات الغنائية المختلفة.