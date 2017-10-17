استدعت سلطات النظام في مصر، الأكاديمي المصري أو ما يعرف بـ”ضابط اتصال 30 يونيو” الدكتور يحيى القزاز، للتحقيق معه يوم 21 أكتوبر الجاري بتهمة إهانة السيسي بمواقع التواصل.

جاء ذلك في تدوينة نشرها الناشط المصري المعروف حازم عبدالعظيم بتويتر ورصدتها (وطن)، حيث أرفق صورة من استدعاء النيابة لـ”القزاز” معلقا:”بعد غلق صفحته على تويتر.تم استدعاء د. يحيى القزاز للتحقيق يوم السبت 21/10 بنيابة استئناف القاهرة بمكتب النائب العام بتهمة إهانة الرئيس”

بعد غلق صفحته على تويتر.تم استدعاء د. يحيى القزاز للتحقيق يوم السبت 21/10 بنيابة استئناف القاهرة بمكتب النائب العام بتهمة إهانة الرئيس #مصر pic.twitter.com/To3Vz8IywD — Dr. Hazim Abdelazim (@Hazem__Azim) October 17, 2017

واشتهر “القزاز” بمنشوراته المعارضة لـ السيسي والنظام في مصر، والتي لاقت رواجا كبيرا بين النشطاء.

وكانت أبرز تغريدات “القزاز” تلك التي نعت فيها عبد الفتاح السيسي بـ”المحتل” وواصفا الجيش المصري بـ”المرتزق” للدفاع عن الامن القومي السعودي.