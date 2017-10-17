كم في مصر من المضحكات، من هذا الباب تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر”تويتر”، صورة تكشف منح المركز الدولي لحقوق الإنسان والمدعوم من الإمارات ومقره مصر، لقب سفير النوايا الحسنة ولقب “البروفيسير” للمغني الشعبي الهابط شعبان عبد الرحيم.

ووفقا لما ورد في الشهادة الممنوحة، فغنه قد تم منحها للفنان الشعبي تقديرا لجهوده الاستثنائية المبذولة لمصلحة العمل العام في مصر.

وبحسب الشهادة، فإن من احد أسباب منح الشهادة، هو ما بذله شعبان عبد الرحيم في خدمة ورقي المجتمع الدولي.