تنفيذا للتوجيهات الجديدة، عادت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية لشن هجوم عنيف على جماعة الإخوان المسلمين، مقرنة إياها بنتظيم “داعش” والقاعدة، مشيرة إلى ان خلافها معهم يقوم على المنهج كله وليس على مسائل محددة.

وقالت “الهيئة” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” يستحق من شارك في عمل إرهابي، أو تستر، أو حرض، أو مول، أو بغير ذلك من وسائل الدعم العقوبة الزاجرة الرادعة”.

يستحق من شارك في عمل إرهابي، أو تستر، أو حرض، أو مول، أو بغير ذلك من وسائل الدعم العقوبة الزاجرة الرادعة.#الإرهاب #بيانات_الهيئة — هيئة كبار العلماء (@ssa_at) October 15, 2017

وأضافت في تدوينة أخرى: ” داعش والقاعدة والإخوان امتطوا الإسلام لآرائهم وأهوائهم وخداع الناس،ومن يدعو شبابنا إلى الانتظام معهم فقد أخطأ وضل سواء السبيل”.

داعش والقاعدة والإخوان امتطوا الإسلام لآرائهم وأهوائهم وخداع الناس،ومن يدعو شبابنا إلى الانتظام معهم فقد أخطأ وضل سواء السبيل.#سماحة_المفتي — هيئة كبار العلماء (@ssa_at) October 15, 2017

وأشارت “الهيئة” إلى أن ” البعض يعتقد أن خلافنا مع الإخوان في مسائل محددة ومعدودة، وهذا ليس بصحيح؛ فالخلاف معهم في المنهج قبل أن يكون في المسائل”.

البعض يعتقد أن خلافنا مع الإخوان في مسائل محددة ومعدودة، وهذا ليس بصحيح؛ فالخلاف معهم في المنهج قبل أن يكون في المسائل.#الأمين_العام — هيئة كبار العلماء (@ssa_at) October 15, 2017

يأتي هذه في وقت تستعدي فيه المملكة العربية السعودية جماعة الإخوان المسلمين وإعلانها كمنظمة إرهابية، في حين تستضيف قياداتها في من اليمن الممثلة بحزب الإصلاح، وهو ما يؤكد تلون الفتوى حسب ما يرتضيه الحاكم.