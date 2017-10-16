تنفيذا للتوجيهات الجديدة، عادت بالمملكة العربية لشن هجوم عنيف على جماعة الإخوان المسلمين، مقرنة إياها بنتظيم “” والقاعدة، مشيرة إلى ان خلافها معهم يقوم على المنهج كله وليس على مسائل محددة.

 

وقالت “الهيئة” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” يستحق من شارك في عمل إرهابي، أو تستر، أو حرض، أو مول، أو بغير ذلك من وسائل الدعم العقوبة الزاجرة الرادعة”.

 

وأضافت في تدوينة أخرى: ” داعش والقاعدة والإخوان امتطوا الإسلام لآرائهم وأهوائهم وخداع الناس،ومن يدعو شبابنا إلى الانتظام معهم فقد أخطأ وضل سواء السبيل”.

 

وأشارت “الهيئة” إلى أن ” البعض يعتقد أن خلافنا مع الإخوان في مسائل محددة ومعدودة، وهذا ليس بصحيح؛ فالخلاف معهم في المنهج قبل أن يكون في المسائل”.

 

يأتي هذه في وقت تستعدي فيه المملكة العربية السعودية جماعة الإخوان المسلمين وإعلانها كمنظمة إرهابية، في حين تستضيف قياداتها في من اليمن الممثلة بحزب الإصلاح، وهو ما يؤكد تلون الفتوى حسب ما يرتضيه الحاكم.