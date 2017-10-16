كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد” عن فساد رجل الأعمال السعودي عبد الله بن محفوظ، وكيف استطاع استثمار “الواقع الفاسد” والسيطرة على جميع الأمراء الذين تولوا مسؤولية إمارة مكة المكرمة وعدد من القضاة لصالحه.

وقال “مجتهد” في تدوينات مطولة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” عبدالله بن محفوظ تمكن مع والده بالمال من تطويع أمراء مكة وقضاتها وكتاب العدل والأمانة وكل المسؤولين في المنطقة حتى شرطة المرور لمصلحته”.

عبدالله بن محفوظ تمكن مع والده بالمال من تطويع أمراء مكة وقضاتها وكتاب العدل والأمانة وكل المسؤولين في المنطقة حتى شرطة المرور لمصلحته — مجتهد (@mujtahidd) October 15, 2017

وأضاف في تغريدة اخرى موضحا كيف بدأ بالسيطرة على الامراء قائلا: ” نبدأ بالأمراء حيث دهن سير أحمد بن عبدالعزيز لتخليصه من قضية أمنية بـ ١٣٠مليون وأهدى خالد الفيصل قصرا بـ ٣٠مليون مقابل تسهيل معاملاته الأخيرة”.

نبدأ بالأمراء حيث دهن سير أحمد بن عبدالعزيز لتخليصه من قضية أمنية بـ ١٣٠مليون وأهدى خالد الفيصل قصرا بـ ٣٠مليون مقابل تسهيل معاملاته الأخيرة — مجتهد (@mujtahidd) October 15, 2017

وفيما يتعلق بالقضاء، أوضح : “فقد وضع معظم القضاة في جيبه بمن فيهم الاستئناف حتى وصفه العاملون في القضاء أنه يعامل المحاكم وكأنها حوش بيته من شدة سيطرته عليهم”.

أما القضاة فقد وضع معظم القضاة في جيبه بمن فيهم الاستئناف حتى وصفه العاملون في القضاء أنه يعامل المحاكم وكأنها حوش بيته من شدة سيطرته عليهم — مجتهد (@mujtahidd) October 15, 2017

وتابع “مجتهد” قائلا: ” ويصف المتابعون لنشاطه طريقته في رشوة المحاكم بأنها بجحة فكثيرا ما يتردد على المحاكم ومعه حقيبة فيها ما لا يقل عن 2 مليون يرشها على القضاة”.

ويصف المتابعون لنشاطه طريقته في رشوة المحاكم بأنها بجحة فكثيرا ما يتردد على المحاكم ومعه حقيبة فيها ما لا يقل عن 2 مليون يرشها على القضاة — مجتهد (@mujtahidd) October 15, 2017

كما قام بإهداء القضاة اراضي كبيرة في منطقة مكة منهم 15 قاضيا حصلوا على أراض بقرب قصر والده مرعي في العوالي في مكة.

كما قام بإهداء القضاة اراضي كبيرة في منطقة مكة منهم 15 قاضيا حصلوا على أراض بقرب قصر والده مرعي في العوالي في مكة — مجتهد (@mujtahidd) October 15, 2017

وضرب “مجتهد” بعض الامثلة على فساد القضاة قائلا: ” ومن الطريف أنه وعد القاضي ” ابن د” والقاضي ” آل ع ” بأراضي في مخطط الحمراء “أرض الأشراف” ولم يتمكن من وعده فتورط معهم وتربصوا له”.

ومن الطريف أنه وعد القاضي " ابن د" والقاضي " آل ع " بأراضي في مخطط الحمراء "أرض الأشراف" ولم يتمكن من وعده فتورط معهم وتربصوا له — مجتهد (@mujtahidd) October 15, 2017

وتابع: ” وبالتنسيق مع القضاة استحوذ على إرث أرملة ملياردير شريك في مصرف الكعكي لم ترزق بأبناء وكان وكيلا لها فاختلق لها ابنا حتى يؤول إرثها إليه”.

وبالتنسيق مع القضاة استحوذ على إرث أرملة ملياردير شريك في مصرف الكعكي لم ترزق بأبناء وكان وكيلا لها فاختلق لها ابنا حتى يؤول إرثها إليه — مجتهد (@mujtahidd) October 15, 2017

أما نفوذه في الأمانة وكتابة العدل فتتجلى في قدرته على تزوير الصكوك وتطبيقها على المواقع والتي تفوق قدرة الأمراء بسبب “السخاء” في الرشوة.

أما نفوذه في الأمانة وكتابة العدل فتتجلى في قدرته على تزوير الصكوك وتطبيقها على المواقع والتي تفوق قدرة الأمراء بسبب "السخاء" في الرشوة — مجتهد (@mujtahidd) October 15, 2017

واوضح “مجتهد” أن ” نفوذه هذا ينطبق على الأراضي الخاصة فقد استولى على معظم الأراضي المحيطة بمزرعته وصادرها من ملاكها الذين لم تنصفهم المحاكم لأن القضاة بيده”.

نفوذه هذا ينطبق على الأراضي الخاصة فقد استولى على معظم الأراضي المحيطة بمزرعته وصادرها من ملاكها الذين لم تنصفهم المحاكم لأن القضاة بيده — مجتهد (@mujtahidd) October 15, 2017

وعن نفوذه في وزارة التجارة فقد تمكن من نقل شركة جوتن السعودية (قيمتها 2.5 مليار) لملكه الشخصي بعد أن كانت مملوكة لسالمين بن محفوظ.

وأما نفوذه في وزارة التجارة فقد تمكن من نقل شركة جوتن السعودية (قيمتها 2.5 مليار) لملكه الشخصي بعد أن كانت مملوكة لسالمين بن محفوظ — مجتهد (@mujtahidd) October 15, 2017

واوضح “مجتهد” أنه ” حتى لا ينكشف نقلها مباشرة من أموال الموروث الذي كان وكيلا له قام بنقلها لأسم شخص ثالث ثم نقلها لاسمه هو شخصيا وذلك بدعم من نائب أمير مكة”.

وحتى لا ينكشف نقلها مباشرة من أموال الموروث الذي كان وكيلا له قام بنقلها لأسم شخص ثالث ثم نقلها لاسمه هو شخصيا وذلك بدعم من نائب أمير مكة — مجتهد (@mujtahidd) October 15, 2017

واكد على انه ” اذا كان هذا نفوذه فلا يستغرب أنه تمكن قبل أيام من إخراج 350 مليون ريال (كاش) بطائرته الخاصة بعد أن وزع 30 مليونا على المسؤولين المعنيين”.

اذا كان هذا نفوذه فلا يستغرب أنه تمكن قبل أيام من إخراج 350 مليون ريال (كاش) بطائرته الخاصة بعد أن وزع 30 مليونا على المسؤولين المعنيين — مجتهد (@mujtahidd) October 15, 2017

وبسبب نفوذه بين الأمراء تمكن “بجدارة” من التخلص من قضايا لها علاقة بـ “أمن الدولة” وذلك بعد التأكد من علاقة مع الحوثيين وإيران وجهات أخرى.

وبسبب نفوذه بين الأمراء تمكن "بجدارة" من التخلص من قضايا لها علاقة بـ "أمن الدولة" وذلك بعد التأكد من علاقة مع الحوثيين وإيران وجهات أخرى — مجتهد (@mujtahidd) October 15, 2017

واختتم “مجتهد” تدويناته بالقول: “الجدير بالذكر أن عبدالله بن محفوظ ووالده مرعي وإخوانه منبوذون من قبيلة بن محفوظ ولا يذكر إسمهم إلا ومعه قصص التزوير والغش وأكل المال الحرام”.