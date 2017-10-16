كشف المغرد السعودي الشهير “” عن رجل الأعمال السعودي ، وكيف استطاع استثمار “الواقع الفاسد” والسيطرة على جميع الأمراء الذين تولوا مسؤولية إمارة المكرمة وعدد من القضاة لصالحه.

 

وقال “مجتهد” في تدوينات مطولة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” عبدالله بن محفوظ تمكن مع والده بالمال من تطويع أمراء مكة وقضاتها وكتاب العدل والأمانة وكل المسؤولين في المنطقة حتى شرطة المرور لمصلحته”.

 

وأضاف في تغريدة اخرى موضحا كيف بدأ بالسيطرة على الامراء قائلا: ” نبدأ بالأمراء حيث دهن سير أحمد بن عبدالعزيز لتخليصه من قضية أمنية بـ ١٣٠مليون وأهدى خالد الفيصل قصرا بـ ٣٠مليون مقابل تسهيل معاملاته الأخيرة”.

 

وفيما يتعلق بالقضاء، أوضح : “فقد وضع معظم القضاة في جيبه بمن فيهم الاستئناف حتى وصفه العاملون في القضاء أنه يعامل المحاكم وكأنها حوش بيته من شدة سيطرته عليهم”.

 

وتابع “مجتهد” قائلا: ” ويصف المتابعون لنشاطه طريقته في رشوة المحاكم بأنها بجحة فكثيرا ما يتردد على المحاكم ومعه حقيبة فيها ما لا يقل عن 2 مليون يرشها على القضاة”.

 

كما قام بإهداء القضاة اراضي كبيرة في منطقة مكة منهم 15 قاضيا حصلوا على أراض بقرب قصر والده مرعي في العوالي في مكة.

 

وضرب “مجتهد” بعض الامثلة على فساد القضاة قائلا: ” ومن الطريف أنه وعد القاضي ” ابن د” والقاضي ” آل ع ” بأراضي في مخطط الحمراء “أرض الأشراف” ولم يتمكن من وعده فتورط معهم وتربصوا له”.

 

وتابع: ” وبالتنسيق مع القضاة استحوذ على إرث أرملة ملياردير شريك في مصرف الكعكي لم ترزق بأبناء وكان وكيلا لها فاختلق لها ابنا حتى يؤول إرثها إليه”.

أما نفوذه في الأمانة وكتابة العدل فتتجلى في قدرته على تزوير الصكوك وتطبيقها على المواقع والتي تفوق قدرة الأمراء بسبب “السخاء” في الرشوة.

 

واوضح “مجتهد” أن ” نفوذه هذا ينطبق على الأراضي الخاصة فقد استولى على معظم الأراضي المحيطة بمزرعته وصادرها من ملاكها الذين لم تنصفهم المحاكم لأن القضاة بيده”.

 

وعن نفوذه في وزارة التجارة فقد تمكن من نقل شركة جوتن (قيمتها 2.5 مليار) لملكه الشخصي بعد أن كانت مملوكة لسالمين بن محفوظ.

 

واوضح “مجتهد” أنه ” حتى لا ينكشف نقلها مباشرة من أموال الموروث الذي كان وكيلا له قام بنقلها لأسم شخص ثالث ثم نقلها لاسمه هو شخصيا وذلك بدعم من نائب ”.

 

واكد على انه ” اذا كان هذا نفوذه فلا يستغرب أنه تمكن قبل أيام من إخراج 350 مليون ريال (كاش) بطائرته الخاصة بعد أن وزع 30 مليونا على المسؤولين المعنيين”.

 

وبسبب نفوذه بين الأمراء تمكن “بجدارة” من التخلص من قضايا لها علاقة بـ “” وذلك بعد التأكد من علاقة مع الحوثيين وإيران وجهات أخرى.

 

واختتم “مجتهد” تدويناته بالقول: “الجدير بالذكر أن عبدالله بن محفوظ ووالده مرعي وإخوانه منبوذون من قبيلة بن محفوظ ولا يذكر إسمهم إلا ومعه قصص التزوير والغش وأكل المال الحرام”.