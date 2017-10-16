أعادت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الإثنين، انتخاب قطر لولاية ثانية بمجلس حقوق الإنسان بغالبية 155 صوتا.

وتتنافست ست دول، قطر وأفغانستان وماليزيا والمالديف ونيبال وباكستان، على أربعة مقاعد مخصصة للدول الآسيوية والمطلة على المحيط الهادئ.

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الإثنين، على اختيار 15 عضوا من أعضاء مجلس حقوق الإنسان السبعة والأربعين، ليحلوا محل الأعضاء الذين تنتهي ولايتهم في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول.

أما المجموعات الأربع الأخرى فترشح فيها عدد دول يساوي عدد المقاعد المتاحة، وهي مجموعة الدول الأفريقية (4 مقاعد)، مجموعة دول شرق أوروبا (مقعدان)، الدول اللاتينية والكاريبية (3 مقاعد)، دول غرب أوروبا وغيرها من الدول (مقعدان).

ويتم التصويت عبر الاقتراع السري المباشر، وتستمر عضوية الدول المنتخبة لمدة ثلاثة أعوام، ولا يحق للدولة الترشح مباشرة بعد انتخابها لفترتين متتاليتين.