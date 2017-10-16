تناقل مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعيّ، فيديو لملكة جمال العرب السابقة والممثلة المغربية “فاتي جمالي”، ظهرت فيه وهي ترقص برفقة صديقاتها في منزل مرتدية ملابس النوم.

واللافت أنّ فاتي كانت ترقص بعفوية تامّة ما جعل رواد الانترنت يعلقون على روحها المرحة.

كانت “فاتي” هي التي نشرت الفيديو أولا عبر حسابها الرسمي على “سناب تشات”.

والجدير ذكره، أنّ فاتي كانت قد أعلنت أنها التقت أحد كبار المنتجين في هوليوود خلال إجازة لها في لندن كاشفة عن إمكانية التعاون بينهما لفيلم سينمائي سيصور بين دبي والمغرب.