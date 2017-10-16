نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مقطع فيديو أظهر طائرة وهي تتأرجح بقوة في الهواء، خلال محاولتها الهبوط في مطار دبلن في أيرلندا، خلال الإعصار “أوفيليا”.

وكانت الطائرة تحاول الهبوط في مطار دبلن، قادمة من فارو في البرتغال.

وظهرت الطائرة وهي تحاول الهبوط بسلام، فيما تأرجح جناحاها بقوة، في مشهد مخيف.

يذكر أن الإعصار أوفيليا تسبب بمقتل 3 أشخاص في آيرلندا وانقطاع التيار الكهربائي عن الآلاف.

وكان إعصار أوفيليا قد وصل من أزور في المحيط الأطلنطي إلى بريطانيا، لأول مرة منذ 30 عاما.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الأيرلندية إنه من المتوقع أن يتجه الإعصار إلى الشمال ليجتاح المناطق الغربية لأيرلندا، فضلا عن هبوب “رياح عنيفة ومدمرة”تترواح سرعتها بين 75 ميلا في الساعة إلى 93 ميلا في الساعة.

وقال بيان الأرصاد إن ثمة “خطرا على الأرواح والممتلكات”.

كما أصدرت هيئة الأرصاد تحذيرات بشأن ثلاث فيضانات متوقعة في إنجلترا، كما أصدرت في منطقة ساوث ويستى ومناطق أخرى في البلاد 13 تحذيرا من فيضانات محتملة.