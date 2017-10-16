بجرأةٍ منقطعة النظير، اعتلى طفلٌ فيتناميّ يبلغ من العمر (3 سنوات)، ظهرَ أفعى ضخمة طولها (7 أمتار) وتزن 85 كيلوجراماً، كانت ترقد في مياه الأمطار بحديقة منزلهم بضواحي مدينة تان هوا شمالي فيتنام.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإنّ الواقعة حدثت في المنطقة الريفية، عندما هطلت مياه الأمطار والفيضانات، وتسبّبت في مقتل 54 شخصاً، كما أغرقت مئات المنازل.

وقررت الأسرة أن تُحَوّل مشكلة غرق الحديقة إلى مناسبة سارة للطفل “ترونج”؛ فجلبت الحية الضخمة التي تعيش مع الأسرة منذ 4 سنوات، ووضعتها في مياه الأمطار كي تسترخي، ثم سمحت لترونج باللعب معها؛ بل وامتطاء ظهرها وهي ترقد في الماء.