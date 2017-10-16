في واقعة تكشف أن أمثاله ليسوا إلا مرتزقة وتثبت أن دفاعهم المزعوم عن “السعودية” ليس إلا تجارة، أعلن الشبيح السعودي الشهير بـ”المستشار” على موقع التدوين المصغر “تويتر” عن التوقف عن “الدفاع” عن المملكة لأنه لم يشكر على ما قدم.

وكان الباحث في الشؤون الامنية ومكافحة الإرهاب، الدكتور محمد الهدلة قد قدم شكره لعدد من الشبيحة واللجان الإلكترونية لدورهم في مهاجمة قطر والجزيرة قائلا: “أثبت المغردون الوطنيون السعوديين أنهم قوة جبارة تستطيع مواجهة أعتى الآلات الإعلامية، فقلبوا الطاولة،في وجه قنوات الشر مثل الجزيرة وكل الخونة”.

أثبت المغردون الوطنيون السعوديين أنهم قوة جبارة تستطيع مواجهة أعتى الآلات الإعلامية، فقلبوا الطاولة،في وجه قنوات الشر مثل الجزيرة وكل الخونة — DR.Mohamad ALHdla (@drmohamadalhdla) October 15, 2017

وأضاف في تغريدة اخرى:” من هؤلاء الابطال مشعل الخالدي؛مجموعه نايف بن خالد:الشيخ حفتر؛عبدالعزيز القحطاني:بن عويد ؛د/خميني الاخوان ؛بهاء الحكيمي،هاني بن صنيتان وغيرهم”.

من هؤلاء الابطال مشعل الخالدي؛مجموعه نايف بن خالد:الشيخ حفتر؛عبدالعزيز القحطاني:بن عويد ؛د/خميني الاخوان ؛بهاء الحكيمي،هاني بن صنيتان وغيرهم — DR.Mohamad ALHdla (@drmohamadalhdla) October 15, 2017

ولعدم شكره من ضمن كتيبة “التشبيح”، أعلن حساب “المستشار توقفه عن التغريد قائلا: “بعد مشوار طويل من الدفاع عن الوطن اعلن التوقف عن التغريد لان كلمة شكر لجميع مجهوداتي لم احصل عليها .. هنا اكتشفت اني شخص غير مرغوب فيه”.

يشار إلى ان المستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، يشرف بنفسه على كتائب إلكترونية يتجاوز عددها 60 ألف مغرد يتواجدون في السعودية والإمارات، بحسب ما كشفه تسريب وتهكير لأحد مواقع الهكر خلال شهر أغسطس،آب الماضي.