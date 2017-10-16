توفي مواطن مصريّ، داخل مستشفى ههيا العام بمحافظة الشرقية، الاثنين، بعد الإعتداء عليه بالضرب المبرح من قبل الأمن الإدارى بالمستشفى، وعدد من طاقم التمريض، على خلفية مشادة كلامية بينهم، بسبب عدم تواجد طبيب.

وكشفت التحريات الأولية، أنّه أثناء ذهاب ” السيد م ي” 56 سنة، لمستشفى “ههيا” العام، للكشف على ابنه “عبد الستار” 20 سنة لمعاناته من ضيق تنفس تبين عدم تواجد طبيب بقسم الاستقبال، فحدثت مشادة كلامية مع والد المريض وبين أحد العاملين بالتمريض، بسبب عدم تواجد الطبيب وتطورت المشادة إلى مشاجرة.

وبيّنت التحقيقات أن الأمن الإداري وعدد من الممرضين اعتدوا على والد المريض، حيث تم ركله بمكان حساس بجسده وعندما أغمي عليه، قاموا بوضعه على جهاز نبضات القلب، وتوفي في الحال.