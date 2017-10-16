ضمن حلقات “تطبيله” المستمرة لرئيس النظام المصري، وفي “افتكاسة” جديدة استأجر رجل الأعمال المصري الهارب أشرف السعد، عدد من “التكاتك” للترويج لـ السيسي في لندن.

وفي تغريدة أثارت سخرية واسعة لدى النشطاء رصدتها (وطن) قال “السعد”، إنه اتفق على استئجار 20 توكتوك يجوبون لندن لمدة 20 دقيقة عليهم علم #مصر وهشتاج #علشان_نبنيها، مضيفا “ودفعت العربون واليوم والتاريخ سيحدده #السيسي بنفسه”.. حسب قوله.

اتفقت على ايجار 20 توكتوك يجوبون لندن لمدة 20 دقيقة عليهم علم #مصر وهشتاج #عشان_تبنيها ودفعت العربون واليوم والتاريخ سيحدده #السيسي بنفسه pic.twitter.com/1sRD0gtDmi — أشرف السعد (@ashraaf_alsaad) October 15, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى أرفق به صورة له وهو يقود “التوكتوك”:”انتظروا هذا المشهد خلال 72 ساعة سيكون مشهد حى في شوارع لندن مصور بالفيديو وستكون مفاجاة تجلط اعداء #السيسى بس عاوز ريتويت تشجيع وعشرة يكتفونى” وفقا لتص حديثه.

انتظروا هذا المشهد خلال 72 ساعة سيكون مشهد حى ف شوارع لندن مصور بالفيديو وستكون مفاجاة تجلط اعداء #السيسى بس عاوز ريتويت تشجيع وعشرة يكتفونى pic.twitter.com/tGFmvtGfYz — أشرف السعد (@ashraaf_alsaad) October 15, 2017

هذا هو توكتوك لندن ترقبوا مفاجاة كبرى #عشان_تبنيها وعاوز الرئيس #السيسي يركز معايا فى التويتة الجاية عشان فيها هديتى الكبرى له

حد يبلغه pic.twitter.com/UkBXlWR5xI — أشرف السعد (@ashraaf_alsaad) October 15, 2017

يذكر أن أشرف السعد واحد من أشهر الأسماء التي ظهرت مع بداية التسعينات، كان واحد من أصحاب شركات الأموال التي عرفت في هذا الوقت باسم “شركات توظيف الأموال الإسلامية” وكانت شركته تحمل اسم “شركة السعد”.

وقُبض على أشرف السعد عام 1991 بتهمة تهريب أموال الموديعين إلى الخارج وعدم استثمارها في مشاريع قوية، كما كان تؤكد دعاية هذه الشركات وباقي الشركات التي ظهرت في هذا الوقت،ـ وقضى 18 شهراً داخل السجن حتى خرج بعد تسديد ديونه، وسافر بعدها إلى الخارج وهو مقيم حالياً في لندن.