شنَّ المعارض القطري المزعوم والموالي لدول الحصار بعد هروبه من الدوحة لتراكم الديون عليه، سلطان بن سحيم آل ثاني هجوما عنيفا مرفوقا بالسخرية من الكويت وسياستها تجاه الازمة الخليجية.

وقال “آل ثاني” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”شرفاء عمان أثروا الصمت والوقوف على الحياد من الأزمة وليس كغيرهم عجلة التنمية لديهم متوقفة ٧ مرات يحل مجلسهم اخر مشروع لديهم قبل حرب الخليج”.

شرفاء عمان أثروا الصمت والوقوف

على الحياد من الأزمة

وليس كغيرهم

عجلة التنمية لديهم متوقفه

٧ مرات يحل مجلسهم

اخر مشروع لديهم قبل حرب الخليج — سلطان سحيم آل ثاني (@sultansalthani) October 15, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: “يدعون انهم وقفوا مع الحق وهم ابعد من ان يعرفوه سترت عوراتهم وأمنت روعاتهم وحباهم الله كما حبانا بدولة لايخيب من استجار بها فأي حق يعرفونه !”.

يدعون انهم وقفوا مع الحق

وهم ابعد من ان يعرفوه

سترت عوراتهم وأمنت روعاتهم

وحباهم الله كما حبانا

بدولة لايخيب من استجار بها

فأي حق يعرفونه ! — سلطان سحيم آل ثاني (@sultansalthani) October 16, 2017

وجاء هذا الهجوم في وقت من المفترض أن يصل فيه إلى الرياض اليوم الاثنين أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية تستغرق بضع ساعات يلتقي خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في إطار مساعي الكويت لإيجاد حل للأزمة الخليجية.

ومنذ 5 حزيران/يونيو الماضي قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر ودول أخرى علاقاتها مع قطر لدعمها الإرهاب وهو ما نفته الدوحة.

وقال خالد الجار الله نائب وزير الخارجية الكويتي أواخر الشهر الماضي” إن جهود الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية لن تفشل، وهي مستمرة بمساعدة الولايات المتحدة.”

وشدد الجار الله، أثناء حضوره احتفالية السفارة السعودية في الكويت باليوم الوطني على أن بلاده لن تتخلى عن دورها إزاء الأزمة الخليجية، معربا في الوقت نفسه عن تطلع الكويت إلى” إنهاء الخلاف المؤسف بين الأشقاء، وأملها في تكوين موقف خليجي موحد”.