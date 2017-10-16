شنَّ المعارض القطري المزعوم والموالي لدول الحصار بعد هروبه من لتراكم الديون عليه، سلطان بن سحيم هجوما عنيفا مرفوقا بالسخرية من الكويت وسياستها تجاه .

 

وقال “آل ثاني” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”شرفاء عمان أثروا الصمت والوقوف على الحياد من الأزمة وليس كغيرهم عجلة التنمية لديهم متوقفة ٧ مرات يحل مجلسهم اخر مشروع لديهم قبل حرب ”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: “يدعون انهم وقفوا مع الحق وهم ابعد من ان يعرفوه سترت عوراتهم وأمنت روعاتهم وحباهم الله كما حبانا بدولة لايخيب من استجار بها فأي حق يعرفونه !”.

 

وجاء هذا الهجوم في وقت من المفترض أن يصل فيه إلى اليوم الاثنين أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في زيارة رسمية للمملكة العربية تستغرق بضع ساعات يلتقي خلالها العاهل السعودي بن عبد العزيز في إطار مساعي الكويت لإيجاد حل للأزمة الخليجية.

 

ومنذ 5 حزيران/يونيو الماضي قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر ودول أخرى علاقاتها مع لدعمها الإرهاب وهو ما نفته الدوحة.

 

وقال خالد الجار الله نائب وزير الخارجية الكويتي أواخر الشهر الماضي” إن جهود الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية لن تفشل، وهي مستمرة بمساعدة الولايات المتحدة.”

 

وشدد الجار الله، أثناء حضوره احتفالية السفارة السعودية في الكويت باليوم الوطني على أن بلاده لن تتخلى عن دورها إزاء الأزمة الخليجية، معربا في الوقت نفسه عن تطلع الكويت إلى” إنهاء الخلاف المؤسف بين الأشقاء، وأملها في تكوين موقف خليجي موحد”.