تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لنجم الخليج وحارس المنتخب البحريني السابق، حمود سلطان وهو يشيد بقطر ويثني على حكومتها وشعبها.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد تحدث “سلطان” عن قطر واهلها، قائلا: “أشهد أنكم ما تفرقون بين قطري وغير”، مضيفا: “استقبلتونا واحترمونا”.

وأكد قائلا: “بالنسبة لي انا مستحيل اتكلم على قطر لأني ما شفت منها إلا كل الخير..الاحترام والتقدير”.

حمود سلطان نجم #الخليج و #البحرين يشيد بمواقف #قطر ويثني عليها ويمتدح أهلها…

بيض الله وجهك يا بوحسام… pic.twitter.com/pGv47ePZjV — حسن حمود #كلنا_قطر (@BoHomoud007) ١٥ أكتوبر، ٢٠١٧

يأتي ذلك في وقت قطعت فيه البحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر منذ اندلاع الازمة في 5 يونيو/حزيران الماضي، وفرضت عقوبات مشددة على كل من يشيد بقطر عبر أي وسيلة إعلامية او على مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى ان حمود سلطان من مواليد 1956، وهو من أفضل حراس المرمى في البحرين، وقد توج في عام 1994 كأفضل حارس في قارة آسيا، وهو يعد من أكثر اللاعبين مشاركة في كأس الخليج، حيث شارك منذ الدورة الرابعة وحتى الثانية عشر.

وقد حصل على جائزة أفضل حارس في دورات كأس الخليج 1976 وكأس الخليج 1990.

وقد لعب حمود سلطان مع نادي المحرق البحريني.

وقد كان حمود سلطان ثاني لاعب في العالم يلعب لشعار فريقه لمدة أطول لمصلحة نادي المحرق البحريني 24 سنه.

ويعمل حمود سلطان محللا رياضيا.