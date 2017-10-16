أحرج المفكر السوداني والباحث في الشؤون الخليجية، الدكتور ، ، بعد هجومها على جماعة الإخوان المسلمين وتأكيدها ان خلافها معهم في المنهج وليس في مسائل محددة.

 

وقالت الهيئة في تدوينة لها عبر حسابها بموقع “تويتر”: ” البعض يعتقد أن خلافنا مع الإخوان في مسائل محددة ومعدودة، وهذا ليس بصحيح؛ فالخلاف معهم في المنهج قبل أن يكون في المسائل. #الأمين_العام”.

 

ليرد “تاج السر” قائلا: ” واما سماحة الشيخ ترمب وفقه الله وبارك جهوده وسدد خطاه كما قال سديسكم فلايوجد معه خلاف ولامع امريكا قطبا العالم الى السلام والرخاء وبر الامان”.

 

وكان رئيس شؤون الحرمين، الإمام عبد الرحمن السديس، قد صرح بأن السعودية وأمريكا هما قطبا هذا العالم بالتأثير، ويقودانه إلى الأمن والاستقرار.

 

وأضاف السديس في مقابلة مع قناة “الإخبارية السعودية”، على هامش مشاركته في مؤتمر منظمة العالم الإسلامي المنعقد في نيويورك الشهر الماضي،  أن الجانبين بزعامة بن عبد العزيز، والرئيس الأمريكي ، “يقودان العالم والإنسانية إلى مرافئ الأمن والسلام والاستقرار والرخاء”.

 

واعتبر الشيخ أن المؤتمر أكد على أهمية التواصل الحضاري بين العالم الإسلامي وغيره، ولاسيما بين السعودية وأمريكا في مثل هذه الظروف التي تحتاج إليها البشرية جمعاء إلى مكافحة الإرهاب والتطرف والطائفية.

 