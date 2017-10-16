أحرج المفكر السوداني والباحث في الشؤون الخليجية، الدكتور تاج السر عثمان، هيئة كبار العلماء السعودية، بعد هجومها على جماعة الإخوان المسلمين وتأكيدها ان خلافها معهم في المنهج وليس في مسائل محددة.

وقالت الهيئة في تدوينة لها عبر حسابها بموقع “تويتر”: ” البعض يعتقد أن خلافنا مع الإخوان في مسائل محددة ومعدودة، وهذا ليس بصحيح؛ فالخلاف معهم في المنهج قبل أن يكون في المسائل. #الأمين_العام”.

البعض يعتقد أن خلافنا مع الإخوان في مسائل محددة ومعدودة، وهذا ليس بصحيح؛ فالخلاف معهم في المنهج قبل أن يكون في المسائل.#الأمين_العام — هيئة كبار العلماء (@ssa_at) October 15, 2017

ليرد “تاج السر” قائلا: ” واما سماحة الشيخ ترمب وفقه الله وبارك جهوده وسدد خطاه كما قال سديسكم فلايوجد معه خلاف ولامع امريكا قطبا العالم الى السلام والرخاء وبر الامان”.

واما سماحة الشيخ ترمب وفقه الله وبارك جهوده وسدد خطاه كما قال سديسكم فلايوجد معه خلاف ولامع امريكا قطبا العالم الى السلام والرخاء وبر الامان https://t.co/S9X8iaPPlV — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) October 16, 2017

وكان رئيس شؤون الحرمين، الإمام عبد الرحمن السديس، قد صرح بأن السعودية وأمريكا هما قطبا هذا العالم بالتأثير، ويقودانه إلى الأمن والاستقرار.

وأضاف السديس في مقابلة مع قناة “الإخبارية السعودية”، على هامش مشاركته في مؤتمر منظمة العالم الإسلامي المنعقد في نيويورك الشهر الماضي، أن الجانبين بزعامة الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “يقودان العالم والإنسانية إلى مرافئ الأمن والسلام والاستقرار والرخاء”.

واعتبر الشيخ أن المؤتمر أكد على أهمية التواصل الحضاري بين العالم الإسلامي وغيره، ولاسيما بين السعودية وأمريكا في مثل هذه الظروف التي تحتاج إليها البشرية جمعاء إلى مكافحة الإرهاب والتطرف والطائفية.