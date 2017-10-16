قال الوزير المكلف بالسلام وشؤون الشرق الأوسط في حكومة الظل التابعة لحزب العمال البريطاني فابيان هاميلتون، إن الحزب -إذا وصل للسلطة- سيحظر بيع الأسلحة لكل دول التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

وأضاف هاميلتون في حوار مع موقع “ميدل إيست آي” أنه يجب ألا تبيع بريطانيا أسلحة لأي دولة تستخدمها أو يمكن أن تستخدمها في عمليات قمع داخلية أو حروب خارجية، وأوضح أن دعوة زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن للتوقف عن بيع الأسلحة للسعودية بسبب حربها في اليمن ستتوسع لتشمل كل الدول المشاركة في هذا النزاع الدموي، بحسب وصفه.

وأشار هاميلتون إلى أن هذا سيكون أول تحرك لأي حكومة يشكلها حزب العمال مستقبلا، وذلك للتأكد من أن هذه الأسلحة لن تباع إلا للدول التي تستخدمها لأغراض دفاعية محضة.

وسبق لحزب العمال البريطاني المعارض أن اتهم حكومة المحافظين برئاسة تيريزا ماي بغض الطرف عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في كل من السعودية واليمن.

وكان عدد من نجوم السينما والموسيقى والكتاب البريطانيين دعوا حكومة بلادهم لحظر بيع الأسلحة للسعوديةالتي اعتبروها “المسؤولة عن معاناة لا يمكن وصفها في اليمن”.

كما جدد البرلمان الأوروبي الشهر الماضي دعوته مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إلى فرض حظر على بيع السلاح للسعودية، مرتكزا في ذلك على ما اعتبرها انتهاكات ترتكبها السعودية في اليمن.

يذكر أنه سبق لعدد من المنظمات الحقوقية الدولية أن طالبت بريطانيا بوقف تسليح تحالف السعودية.