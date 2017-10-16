تشارك الممثلة السعودية الشابة دينا الشهابي في مسلسل من إنتاج Amazon، وهو من بطولة الممثل الأميركي جون كرازنسكي، ومعها عدد كبير جداً من الممثلين من أصول عربية.

ويناقش قضايا المسلسل الجماعات السرية التي تقف وراء موجة من الهجمات، يكشف محقق في الاستخبارات الأميركية “CIA” نمطاً من التواصل بينها.

وليس هناك معلومات كثيرة عن دور الشهابي في العمل الذي يحمل اسم Tom Clancy’s Jack Ryan ، سوى أنها تلعب دور زوجة لسياسي بارز.

لكن المسلسل بحكم مناقشته قضايا سياسية في الشرق الأوسط، يشهد مشاركة كبيرة من ممثلين من أصول عربية، على رأسهم الكندي من أصل مصري مينا مسعود، الذي يقوم بدور علاء الدين في فيلم من إنتاج ديزني، والممثل الأميركي من أصول فلسطينية علي سليمان صاحب دور زارفر في Homeland.

المسلسل الجديد ليست الخطوة الأولى للشهابي في هوليوود، فقد سبق أن شاركت الممثلة الشابة في عدة أعمال، أبرزها قيامها ببطولة فيلم حمل اسم Amira & Sam عام 2014، وفيه لعبت دور فتاة عراقية مهاجِرة بطريقة غير شرعية إلى الولايات المتحدة، وتقع في حب شاب برتبة عسكرية ومنصب حساس في الجيش الأميركي فيعرضها ذلك لخطر مغادرة البلاد قسراً.

I love you Hanin. Last day tomorrow. Can’t believe it. ❤️ Love to @scarletquin for creating Hanin’s eyes and help tell her story. Adore you 💫 A post shared by Dina Shihabi (@shihabidina) on Jun 14, 2017 at 4:46pm PDT

من هي “الشهابي”؟!

وُلدت الشهابي في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ومنها انتقلت للعيش في دبي مع أسرتها، ثم انتقلت عام 2007 للعيش في نيويورك لتحقيق حلمها بدخول هوليوود.

سبق أن صرحت في مقابلة مع Gulf News بأنها تواجه الكثير من المواقف الصعبة عندما تخبر الناس بطبيعة عملها كممثلة، ففي أغلب الأوقات لا تأخذ مهنتها على محمل الجد، وتثير الكثير من الاستغراب حول تقبُّل عائلتها ذلك.بحسب “هاف بوست عربي”

وتشرح الشهابي ظروفها، قائلة: “والدي رجل عربي، وهو إنسان متعلم ومثقف وناجح جداً، لكن ذلك لم يمنع أنه أخذ وقتاً طويلاً قبل أن يتقبل قراري بالعمل كممثلة والانتقال للعيش في نيويورك من أجل ذلك، لكن مساعدة أمي وإيمانها العميق بموهبتي سهلا الأمر عليّ كثيراً.. لقد جعلته يفهم أنني وجدت ما أحيا من أجله”.

وأكملت: “أعلم أن العمل في الفن ليس بالسهل تقبُّله من قِبل أب عربي، لكنه يعلم أنني سأجعله فخوراً بي”.