نشر موقع Hollywood Life تقريراً مبنياً على معلومات وصفها بالحصرية، عن علاقة عارضة الأزياء بيلا حديد بمغني الراب الكندي “دريك”، ذكر فيه أن العلاقة “ليست بنزوة عابرة”، حسب مصدر مقرب لـ”دريك”.

وأعاد احتفال “حديد” بعيد ميلادها الـ21 مع عائلتها ووجود “دريك” معهم التكهنات حول العلاقة إلى الواجهة، فالمغني البالغ من العمر 30 عاماً دعا كل العائلة للاحتفال بالمناسبة في ملهى ليلي بنيويورك وظل قريباً من “حديد” طوال الوقت؛ بل راقصها على أنغام أغنية لحبيبها السابق The Weekend.

وأضاف المصدر: ” بيلا ودريك يتواعدان ولكن التزامهما بالعلاقة ليس إلى الحد الذي يجعلهما يعلنان أنهما كذلك”.كما نقل “هاف بوست عربي”

وقال كذلك: “هما يريدان أن يُبقيا علاقتهما بعيداً عن الأضواء، وحريصان على أن يظهرا بمظهر (صديقين لا أكثر) ريثما يقرران مدى جدية العلاقة وأي منحى ستأخذه”.

وبحسب التقرير، فإنهما يقضيان وقتاً ممتعاً معاً، وبيلا مجنونة به وترغب في أن تحمل لقب “صديقتهGirlfriend ولكنها سعيدة بما هي عليه العلاقة الآن”.

ويقول التقرير إن “بيلا ترى في دريك شاباً خفيف الظل ومضحكاً وموهوباً وجذاباً جنسياً، كما أنه لا يُشعرها بفارق العمر بينهما والذي يقترب من العقد، فهي مستقلة وناضجة بالنسبة لسنها”.

لم يفت Hollywood Life أن تذكر أنه على الرغم من هذه الصورة الوردية التي تحيط بالعلاقة الجديدة إلا أن هناك اعتراضاً عليها من قِبل عائلة “حديد”، وخاصة شقيقتها غيغي التي حذرتها من كونه “لعوباً”.

وسبق لـ”دريك” أن ارتبط بعدة علاقات عاطفية، آخرها بالمغنية العالمية ريهانا، وحتى بعد انفصالهما وارتباط الأخيرة بالملياردير السعودي حسن جميل، لا تزال بعض التقارير تؤكد أنه يفتقدها وأنها حب حياته.

يُشار إلى أنّ ريهانا تجمعها علاقة غرامية بالملياردير السعودي “حسن جميل”، وقد نُشرت لهما صورٌ في اوضاعٍ حممية خلال قضاء عطلة في إحدى الجزر الإسبانية.