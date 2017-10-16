يرجح أن وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية – ميري ريغف، لن تشارك في مسابقة للجودو ينظمها الاتحاد الدولي للعبة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، رغم دعوتها اليها.

فقد أكد اتحاد الجودو الإسرائيلي أنه يخشى أن يقوم لاعبو الجودو الإسرائيليين بالمشاركة في المسابقة تحت راية الاتحاد الدولي للجودو، بدلا من اللعب تحت راية إسرائيل، بسبب حظر المنظمين الإماراتيين على اللاعبين الإسرائيليين رفع رايتهم.

وكان الاتحاد الدولي للجودو والإمارات كدولة منظمة قد وجهوا دعوة لوزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية كضيف شرف الى المسابقة التي تقام بعد أقل من أسبوعين بمشاركة 12 لاعب جودو إسرائيليين بينهم الحائز على الميدالية البرونزية في أولمبيادة ريو – أوري ساسون، وطال فليكر الحائز على ميدالية في بطولة العالم، وغيرهم من أبطال الجودو الاسرائيليين.

وخوفا من الحرج وتحوطا من حالة الغضب التي قد تتعرض لها الامارات، أبلغت أبو ظبي ريغف بنيتها منع رفع راية دولة إسرائيل في البطولة، والتي بدورها وجهّت “ريغف”رسالة مستعجلة لرئيس الاتحاد الدولي للجودو – ماريوس فيزر، تطالبه فيها بتوضيحات وتبلغه أيضا بنيتها عدم تلبية دعوته الى أبو ظبي.

وكتبت ريغف في رسالتها إنه يحظر إقحام السياسة بالرياضة، التي اعتبرت أنها يجب أن تشكل رافعة للتواصل والتجسير بين أبناء الشعوب المختلفة، بحب ما نقله موقع “آي الإخباري24”..

وتابعت ريغف مؤكدة أن “أي محاولة لإقحام جوانب سياسية في مجال الرياضة هي مرفوضة. رغم أن الحديث يدور عن دولة مسلمة، تم اداء النشيد الوطني الإسرائيلي في أوزبكستان، وهكذا يجب أن يكون أيضا في أبو ظبي وفي كل مكان بالعالم. كل رياضي اسرائيلي يمثل الدولة بإنجازاته الذاتية”.

ونددت وزارة الرياضة الإسرائيلية في وقت سابق اليوم الاثنين بقرار منظمي بطولة لرياضة الجودو في ابو ظبي عدم وضع النشيد الاسرائيلي، وحظر الرياضيين الاسرائيليين المشاركين فيها من ابراز شعار الدولة التي قدموا منها.

وقالت وزارة الرياضة الاسرائيلية إن منظمي البطولة طلبوا من لاعبي الجودو الـ 12 الاسرائيليين المقرر أن يشاركوا في البطولة التي ستجري في ابو ظبي في الفترة ما بين 26 و28 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، عدم ارتداء الاحرف الثلاثة التي تشير الى اسرائيل على الكيمونو الخاص بهم، وعدم عزف النشيد الاسرائيلي في حال فوزهم.

ويتفادى اللاعبون العرب في المحافل الرياضية الدولية والمسابقات التنافس مع الرياضيين الاسرائيليين.

وفي أولمبياد ريو دي جانيرو العام الماضي تواجه لاعب الجودو المصري اسلام الشهابي مع الاسرائيلي أوري ساسون وخسر امامه من الدور الأول لمنافسات وزن فوق 100 كلغ.