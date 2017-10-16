أشاد الأكاديمي الإماراتي المعارض الدكتور سالم المنهالي، بانتخاب دولة قطر عضواً في مجلس حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه إنجاز كبير في ظل الحصار وصفعة قوية على وجه قادة الحصار.

وقال “المنهالي” في تغريدة له دونها عبر صفحته بتويتر ورصدتها (وطن):”انجاز جديد لدولة يحاصرها الأشقاء حسدا وكرها لها ولشعبها ولمبادئها”

انجاز جديد لدولة يحاصرها الأشقاء حسدا وكرها لها ولشعبها ولمبادئها pic.twitter.com/mRffNGTb2A — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) October 16, 2017

وعن سياسات ولي عهد أبو ظبي محمد ابن زايد قال “المنهالي” في تغريدة أخرى:”سيذكر التاريخ أن #محمد_بن_زايد و #عيال_زايد ساهموا إلى جانب أعداء الأمة بتقسيم الدول وتمزيقها وقطع الأرحام وقتل الأبرياء ودعم المرتزقة”

سيذكر التاريخ أن #محمد_بن_زايد و #عيال_زايد ساهموا إلى جانب أعداء الأمة بتقسيم الدول وتمزيقها وقطع الأرحام وقتل الأبرياء ودعم المرتزقة — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) October 16, 2017

وفي صفعة جديدة لدول الحصار هي الأقوى منذ بدء الأزمة، أعادت الجمعية العامة للأمم المتحدة انتخاب قطر عضواً في مجلس حقوق الإنسان بعد حصولها على 155 صوتا في الجمعية العامة للأمم المتحدة من إجمالي 193 صوتا.

وعكست هذه النتيجة مكانة قطر الدولية وفشل حملات دول الحصار المتواصلة وافتراءاتها المستمرة في تحقيق أهدافها.

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم ، على اختيار 15 عضوا من أعضاء مجلس حقوق الإنسان السبعة والأربعين، ليحلوا محل الأعضاء الذين تنتهي ولايتهم في الحادي والثلاثين من ديسمبر المقبل.