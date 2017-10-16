كشف المغرد الشهير “مجتهد” عن أسرار جديدة تخص ولي العهد السعودي محمد ابن سلمان، نقلها له أحد مصادره الخاصة داخل الأسرة الحاكمة والتي تؤكد حدوث تغيرات جذرية كبيرة بالمملكة قريبا.

وبدأ “مجتهد” سلسلة تغريداته قائلا:”وعدتكم بالحديث عن الرعب الذي يعيشه محمد بن سلمان والتحولات في شخصيته وتنامي العداء له في العائلة وأين يختفي معظم الوقت وإليكم التفصيل”

وعدتكم بالحديث عن الرعب الذي يعيشه محمد بن سلمان والتحولات في شخصيته وتنامي العداء له في العائلة وأين يختفي معظم الوقت وإليكم التفصيل — مجتهد (@mujtahidd) October 16, 2017

وتابع مفصلا “بداية أود التأكيد أن ابن سلمان لم يتعرض لإصابة في الهجوم الذي حصل على القصر الملكي لكنه كان موجودا في القصر ولم يكن بعيدا عن الحادث، الجدير بالذكر أن تعامل الحرس مع الهجوم لم يكن مهنيا وهناك تفاصيل استأمنني عليها مصدرها أدت بابن سلمان أن لا يعتبر القصر مكانا آمنا”

بداية أود التأكيد أن ابن سلمان لم يتعرض لإصابة في الهجوم الذي حصل على القصر الملكي لكنه كان موجودا في القصر ولم يكن بعيدا عن الحادث — مجتهد (@mujtahidd) October 16, 2017

الجدير بالذكر أن تعامل الحرس مع الهجوم لم يكن مهنيا وهناك تفاصيل استأمنني عليها مصدرها أدت بابن سلمان أن لا يعتبر القصر مكانا آمنا — مجتهد (@mujtahidd) October 16, 2017

وأكد مجتهد أن “ابن سلمان” قبل الاعتداء كان يعيش حالة من الرعب والقلق والاضطراب، وجاء هذا الحادث ليزيده رعبا واضطرابا بسبب اعتقاده وقوف أطراف في الأسرة خلفه.

وكان ابن سلمان قبل الاعتداء يعيش حالة من الرعب والقلق والاضطراب وجاء هذا الحادث ليزيده رعبا واضطرابا بسبب اعتقاده وقوف أطراف في الأسرة خلفه — مجتهد (@mujtahidd) October 16, 2017

وأرجع “مجتهد” سبب الرعب والاضطراب الذي يعيشه ابن سلمان، إلى مجموعتين من الأسباب، المجموعة الأولى تخصه شخصيا، والمجموعة الثانية مرتبطة بما بينه وبين العائلة.

ويعزى سبب الرعب والاضطراب الذي يعيشه إلى مجموعتين من الأسباب، المجموعة الأولى تخصه شخصيا، والمجموعة الثانية مرتبطة بما بينه وبين العائلة — مجتهد (@mujtahidd) October 16, 2017

وأوضح “أما ما يخصه شخصيا فقد حصلت خلال الأشهر الأخيرة تغييرات كبيرة في سلوكه وبرنامجه وممارساته اليومية أثرت على دماغه ونفسيته وجعلته هشا مضطربا”

أما ما يخصه شخصيا فقد حصلت خلال الأشهر الأخيرة تغييرات كبيرة في سلوكه وبرنامجه وممارساته اليومية أثرت على دماغه ونفسيته وجعلته هشا مضطربا — مجتهد (@mujtahidd) October 16, 2017

هذه التغييرات أثرت على ثقته بنفسه و جرأته على مقابلة الشخصيات الهامة وقدرته على اتخاذ القرار إضافة إلى أنها أدت لعجزه عن مقاومة الابتزاز.

هذه التغييرات أثرت على ثقته بنفسه و جرأته على مقابلة الشخصيات الهامة وقدرته على اتخاذ القرار إضافة إلى أنها أدت لعجزه عن مقاومة الابتزاز — مجتهد (@mujtahidd) October 16, 2017

وأردف “مجتهد” قائلا “لست ممن يحب الشماتة، لكن ابن سلمان يستحقها ولا كرامة، وهذه التغييرات تدعو للشماتة فعلا، لكن لا أريد أن أبينها لحاجة في نفس يعقوب”

لست ممن يحب الشماتة، لكن ابن سلمان يستحقها ولا كرامة، وهذه التغييرات تدعو للشماتة فعلا، لكن لا أريد أن أبينها لحاجة في نفس يعقوب — مجتهد (@mujtahidd) October 16, 2017

ووفقا لما نقله “مجتهد” فإن التغيير الآخر الذي حصل هو التحول الكبير في مواقف آل سعود حيث يكاد يكون 95% من آل سعود ضده بعد أن كان غالبيتهم إما راضين بالواقع أو لا يبالون.

التغيير الآخر الذي حصل هو التحول الكبير في مواقف آل سعود حيث يكاد يكون 95% من آل سعود ضده بعد أن كان غالبيتهم إما راضين بالواقع أو لا يبالون — مجتهد (@mujtahidd) October 16, 2017

وكان معظمهم سابقا لا يكترث بتصرفاته لأنها ليس فيها ما يدل على تأثيرها عليهم شخصيا فضلا عن تدني قدراتهم العقلية التي لا تستوعب خطر المستقبل.

وكان معظمهم سابقا لا يكترث بتصرفاته لأنها ليس فيها ما يدل على تأثيرها عليهم شخصيا فضلا عن تدني قدراتهم العقلية التي لا تستوعب خطر المستقبل — مجتهد (@mujtahidd) October 16, 2017

والواعي منهم كان مطمئنا أن “ابن نايف” صمام أمان لأنه معروف بالتزامه بسياسة أسلافه تجاه تماسك الأسرة وتجاه العلماء والقبائل والدول الأخرى.. بحسب رواية “مجتهد”.

والواعي منهم كان مطمئنا أن ابن نايف صمام أمان لأنه معروف بالتزامه بسياسة أسلافه تجاه تماسك الأسرة وتجاه العلماء والقبائل والدول الأخرى ..الخ — مجتهد (@mujtahidd) October 16, 2017

وفي إشارة إلى أفراد الأسرة الحاكمة من آل سعود قال “مجتهد”:” في الأشهر الأخيرة وتحديدا بعد إقالة محمد بن نايف تيقظ النائمون من آل سعود على ثلاث أمور تهدد مستقبل الأسرة عموما ومستقبل كل واحد منهم شخصيا”

في الأشهر الأخيرة وتحديدا بعد إقالة محمد بن نايف تيقظ النائمون من آل سعود على ثلاث أمور تهدد مستقبل الأسرة عموما ومستقبل كل واحد منهم شخصيا — مجتهد (@mujtahidd) October 16, 2017

وأضاف “وطبقا لتقديرهم فإذا استمر ابن سلمان في هذا الاستحواذ فلن يبقى إلا الراتب الذي لا يكفي إلا مصرف جيب 😜 ولا يساوي شيئا أمام الوسائل الأخرى”، مبينا أن الذي أغضبهم أكثر هو أن المقربين من ابن سلمان من خارج العائلة صار نصيبهم من السرقات يفوق نصيب الأمراء ونفوذهم أقوى من نفوذ الأمراء.

وطبقا لتقديرهم فإذا استمر ابن سلمان في هذا الاستحواذ فلن يبقى إلا الراتب الذي لا يكفي إلا مصرف جيب 😜 ولا يساوي شيئا أمام الوسائل الأخرى — مجتهد (@mujtahidd) October 16, 2017

والذي أغضبهم أكثر هو أن المقربين من ابن سلمان من خارج العائلة صار نصيبهم من السرقات يفوق نصيب الأمراء ونفوذهم أقوى من نفوذ الأمراء — مجتهد (@mujtahidd) October 16, 2017

واستطرد “مجتهد” في عد أسبابه التي دفعت بأفراد من الأسرة الحاكمة لتغيير مواقفهم تجاه ابن سلمان قائلا:” الثاني هو شعورهم بعدم الأمان بعد سجن ابن نايف وسجن الضباط والقضاة المحسوبين عليه وسجن ع العزيز بن فهد وأمراء آخرين ومنع غالبيتهم من السفر”

الثاني هو شعورهم بعدم الأمان بعد سجن ابن نايف وسجن الضباط والقضاة المحسوبين عليه وسجن ع العزيز بن فهد وأمراء آخرين ومنع غالبيتهم من السفر — مجتهد (@mujtahidd) October 16, 2017

وعن السبب الثالث قال “مجتهد”:” الثالث خوفهم من خسارة الحكم كله بسبب الفوضى في الاقتصاد واليمن وقطر والاعتقالات والتغريب والتطبيع مما يستفز المجتمع ويفتح الباب لتمرد مسلح”

الثالث خوفهم من خسارة الحكم كله بسبب الفوضى في الاقتصاد واليمن وقطر والاعتقالات والتغريب والتطبيع مما يستفز المجتمع ويفتح الباب لتمرد مسلح — مجتهد (@mujtahidd) October 16, 2017

وأوضح مجتهد أن هذه الأسباب أدت لأن يكون موضوعه قضية ساخنة داخل الأسرة وكثر اللغط في المجالس الداخلية وتعالت أصوات الدعوة للانقلاب عليه وتدارك الوضع، كما تداعى كثير منهم للالتفاف حول أحمد بن عبد العزيز والضغط على متعب أن لا يقبل بالتنازل عن الحرس حتى لا يتفرد ابن سلمان بكل القوات المسلحة.

أدت هذه الأسباب لأن يكون موضوعه قضية ساخنة داخل الأسرة وكثر اللغط في المجالس الداخلية وتعالت أصوات الدعوة للانقلاب عليه وتدارك الوضع — مجتهد (@mujtahidd) October 16, 2017

وتداعى كثير منهم للالتفاف حول أحمد بن عبد العزيز والضغط على متعب أن لا يقبل بالتنازل عن الحرس حتى لا يتفرد ابن سلمان بكل القوات المسلحة — مجتهد (@mujtahidd) October 16, 2017

وتابع “لم يتمخض عن هذا اللغط حراك حقيقي لكن تفاصيله تصل ابن سلمان فكانت سببا في زيادة القلق عند ابن سلمان وتأجيل إعلان تنحي والده وتعيينه ملكا، كما وصله خبر مقابلة أحمد بن عبدالعزيز لوالده مرتين قبل وبعد ذهابه لروسيا وعلم من جواسيسه أنه خرج غاضبا في كلا المقابلتين وأنه ينوي عمل شي”

لم يتمخض عن هذا اللغط حراك حقيقي لكن تفاصيله تصل ابن سلمان فكانت سببا في زيادة القلق عند ابن سلمان وتأجيل إعلان تنحي والده وتعيينه ملكا — مجتهد (@mujtahidd) October 16, 2017

كما وصله خبر مقابلة أحمد بن عبدالعزيز لوالده مرتين قبل وبعد ذهابه لروسيا وعلم من جواسيسه أنه خرج غاضبا في كلا المقابلتين وأنه ينوي عمل شي — مجتهد (@mujtahidd) October 16, 2017

وقال مجتهد إن ابن سلمان أيضا وصله خبر مقابلة خالد الفيصل لوالده والنقد الجارح له من قبل خالد ورد والده المضحك إضافة لمقابلات أمراء آخرين عبروا عن نقدهم له أمام والده، كما أوصل له جواسيسه اجتماعات الأمراء مع أحمد وتنقلات أحمد بين الطائف والرياض وجدة والتي فسرها بأنها مؤامرة تحاك ضده مما زاد اضطرابه وقلقه.

كما وصله خبر مقابلة خالد الفيصل لوالده والنقد الجارح له من قبل خالد ورد والده المضحك إضافة لمقابلات أمراء آخرين عبروا عن نقدهم له أمام والده — مجتهد (@mujtahidd) October 16, 2017

كما أوصل له جواسيسه اجتماعات الأمراء مع أحمد وتنقلات أحمد بين الطائف والرياض وجدة والتي فسرها بأنها مؤامرة تحاك ضده مما زاد اضطرابه وقلقه — مجتهد (@mujtahidd) October 16, 2017

ووفقا لما سبق ذكره علق “مجتهد” مجملا الوضع:”لهذه الأسباب وما صاحبها من تغيير في سلوكه وقدراته النفسية لم يعد يشعر بالأمان وصار يقضي معظم وقته في اليخت سيرين على ساحل البحر الأحمر”

لهذه الأسباب وما صاحبها من تغيير في سلوكه وقدراته النفسية لم يعد يشعر بالأمان وصار يقضي معظم وقته في اليخت سيرين على ساحل البحر الأحمر — مجتهد (@mujtahidd) October 16, 2017

وتابع “ومر اليخت خلال الفترة الماضية على عدد مدن الساحل الغربي مثل حقل والوجه وأملج ورابغ وهو حاليا قريب من جدة وقد قضى يوم أمس قرب جامعة كاوست”

ومر اليخت خلال الفترة الماضية على عدد مدن الساحل الغربي مثل حقل والوجه وأملج ورابغ وهو حاليا قريب من جدة وقد قضى يوم أمس قرب جامعة كاوست — مجتهد (@mujtahidd) October 16, 2017

وأضاف “وفي كل مرة يقترب فيها من مدينة يزداد نشاط مطار تلك المدينة وربما رسى اليخت ونزل هو للتمشية وربما قضى بعض الوقت في استراحات وقصور يملكها”

وفي كل مرة يقترب فيها من مدينة يزداد نشاط مطار تلك المدينة وربما رسى اليخت ونزل هو للتمشية وربما قضى بعض الوقت في استراحات وقصور يملكها — مجتهد (@mujtahidd) October 16, 2017

وعن سبب اختيار “ابن سلمان” لليخت تحديدا كوسيلة لتنقله، قال “مجتهد” إنه يظن أن من يريد الكيد به من سواء من العائلة أو من جهات أخرى لا يستطيع الوصول إليه خاصة وأن الحرس معظمهم من المرتزقة، مضيفا “الشاهد أنه ليس مصاب ورغم كل اللغط الدائر في المعكسر المعادي له لم يتمخض شيء حتى الآن خلافا لما يجري تداوله في التويتر”.

وسبب اختيار اليخت لأنه يظن أن من يريد الكيد به من سواء من العائلة أو من جهات أخرى لا يستطيع الوصول إليه خاصة وأن الحرس معظمهم من المرتزقة — مجتهد (@mujtahidd) October 16, 2017

الشاهد أنه ليس مصاب ورغم كل اللغط الدائر في المعكسر المعادي له لم يتمخض شيء حتى الآن خلافا لما يجري تداوله في التويتر — مجتهد (@mujtahidd) October 16, 2017

واختتم المغرد “مجتهد” الشهير بتسريباته من داخل أروقة الحكم بالمملكة والتي كثيرا ما ثبتت صحتها، بقوله:”ولعل هذا يفسر غيابه عن استقبال والده وغيابه عن مجلس الوزراء وغيابه عن استقبال أمير الكويت وقد يبقى غائبا لفترة إلا أن يستفزه كلام مجتهد”

ولعل هذا يفسر غيابه عن استقبال والده وغيابه عن مجلس الوزراء وغيابه عن استقبال أمير الكويت وقد يبقى غائبا لفترة إلا أن يستفزه كلام مجتهد 😀 — مجتهد (@mujtahidd) October 16, 2017

وفي ذات السياق كان حساب “العهد الجديد” قد كشف أن العائلة الحاكمة بالسعودية تشهد انقساما غير مسبوق بين أعضائها، مؤكدا بأن “آل سعود”، مرعوبون مما يحدث في اليمن وحالة الاقتصاد المنهارة والسياسات الداخلية والخارجية، وإقصاء ولي العهد محمد بن سلمان لعدد من الامراء.

وقال “العهد الجديد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”خلافات شديدة في واقع الأسرة لم يصلها آل سعود مسبقا وهناك ألتفاف حول الأمير أحمد ومتعب لا يتحرك دون حراسه وأمراء كبار معتقلون وبن سلمان مختفي”.