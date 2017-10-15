تعهد المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، بالكشف عن مكان اختفاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أثناء شعوره بالخطر، وكيف يستخدم “ابن سلمان” حقل “شيبة” النفطي للتواصل مع ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد، كاشفا عن وجود رجل اعمال اشترى جميع الأمراء الذين تتابعوا على إمارة مكة.

وقال “مجتهد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” طارحا مجموعة من الأسئلة المهمة، متوعدا الإجابة عنها اليوم: ” كيف يستخدم م ب س حقل شيبة النفطي للتواصل مع ابن زايد؟ أين يختفي ابن سلمان إذا أحس بالخطر؟ على ماذا يراهن م ب س في مواجة بقية الأسرة؟”.

كيف يستخدم م ب س حقل شيبة النفطي للتواصل مع ابن زايد؟

أين يختفي ابن سلمان إذا أحس بالخطر؟

على ماذا يراهن م ب س في مواجة بقية الأسرة؟ — مجتهد (@mujtahidd) October 14, 2017

وأضاف في تغريدة اخرى قائلا: ” ماذا يجري لرؤوس الأموال من رجل الأعمال الذي أراد إخراج نصف مليار بطائرته الخاصة ومُنع؟ وهل هو الذي دفع 30 مليون رشاوي لتهريب 350 مليون ونجح؟”.

ماذا يجري لرؤوس الأموال

من رجل الأعمال الذي أراد إخراج نصف مليار بطائرته الخاصة ومُنع؟

وهل هو الذي دفع 30 مليون رشاوي لتهريب 350 مليون ونجح؟ — مجتهد (@mujtahidd) October 14, 2017

وتعهد “مجتهد” بالكشف أيضا عن ” من رجل الأعمال الذي اشترى كل الأمراء الذي تتابعوا على منطقة مكة؟ وهل هو الذي اشترى معظم قضاة مكة؟ وهل هو الذي اشترى كبار موظفي الأمانة؟”.

ومن رجل الأعمال الذي اشترى كل الأمراء الذي تتابعوا على منطقة مكة؟

وهل هو الذي اشترى معظم قضاة مكة؟

وهل هو الذي اشترى كبار موظفي الأمانة؟ — مجتهد (@mujtahidd) October 14, 2017

واختتم تدويناته قائلا: ” الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها غدا إن شاء الله”.

الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها غدا إن شاء الله — مجتهد (@mujtahidd) October 14, 2017

يأتي ذلك في وقت كشف فيه حساب “العهد الجديد” عن اختفاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن الانظار، في ظل حالة انقسام غير مسبوقة تشهدا عائلة “آل سعود”.