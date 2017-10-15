نشر حساب “تليسكوب نيوز” الشهير بتويتر والراصد للتطورات السياسية بالمملكة، مقطعا مصورا كشف فيه عن إمبراطورية ومافيا ولي العهد السعودي محمد ابن سلمان التي يديرها داخل المملكة بالاعتماد على 6 أشخاص رئيسيين داخل أركان نظامه على رأسهم مستشاره الإعلامي سعود القحطاني رئيس الذباب الإلكتروني.

ويوضح “الفيديو” الذي تم تداوله على نطاق واسع، كيف أن ابن سلمان يحيط نفسه بعشرات المستشارين والمخبرين الفاسدين من أجل أن يكون هذا الشاب الخائف المرتجف والطامع بالعرش امبراطورية يضمن ولاءها.

وحصر التقرير أهم 6 شخصيات تحيط بـ ابن سلمان وتشرف على تسويقه ومهاجمة معارضيه

ـ “سعود القحطاني” المعروف بـ “دليم” وهو المسؤول عن الذباب الإلكتروني السعودي.

ـ “تركي آل الشيخ” مستشار الرياضة والترفيه ومسوق ابن سلمان لدى الغرب.

ـ “سلمان الأنصاري” مسوق ابن سلمان في واشنطن وتل أبيب.

ـ “أحمد عسيري” مستشار عسكري فشل في تسويق ابن سلمان كقائد لحرب اليمن.

ـ “تركي الدخيل” مسؤول الإمبراطورية الإعلامية لابن سلمان.

ـ “خالد الفالح” مهندس خصخصة عملاق النفط أرامكو.