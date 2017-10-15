قال الناشط والمحامي المصري طارق العوضي، تعليقا على إطلاق بعض الرموز السياسية التابعة للنظام حملة “علشان نبنيها “، لدعم ترشح عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسة ثانية، إن هذا الأمر بمثابة “فضيحة” وتوريط للسيسي.

ودون “العوضي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”حملة توقيعات عشان تبنيها؛اعلان تأييد ام فضيحة وتوريط ؟كل ما سيتم جمعه من توقيعات سيكون موظفين وبعض الكنائس،لن يتعدي العدد ٥ مليون.”

حملة توقيعات عشان تبنيها؛اعلان تأييد ام فضيحة وتوريط ؟كل ما سيتم جمعه من توقيعات سيكون موظفين وبعض الكنائس،لن يتعدي العدد ٥ مليون. — طارق العوضى المحامى (@tarekelawady2) October 15, 2017

وتابع “حملة عشان نبنيها لها تمويلات ومقرات تم تأجيرها وهيكل تنظيمي كمان ، شخصيا شايف ان ده حقهم يعملوا كده ،،

لكن يبقي السؤال ؛ ماذا لو قرر بعض الشباب عمل حملة توقيعات اسمها مش عاوزينك ؟؟ الاجابة معروفة مقدما ؛ انتم متهمون بالانضمام الي جماعة أسست علي خلاف احكام القانون و١٥ في ١٥ في ٤٥،،،، الخ ،،”

حملة عشان نبنيها لها تمويلات ومقرات تم تأجيرها وهيكل تنظيمي كمان ، شخصيا شايف ان ده حقهم يعملوا كده ،،

لكن يبقي… https://t.co/eJtUYfFDqs — طارق العوضى المحامى (@tarekelawady2) October 15, 2017

وعلى غرار حملة “تمرد” التي تم تدشينها عام 2013 وبدعم مباشر من المخابرات المصرية والجيش لعزل الرئيس السابق محمد مرسي، أطلق حزب “مستقبل وطن” المقرب من المخابرات والرئاسة، حملة “علشان نبنيها “، لدعم ترشح عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسة ثانية.

وقد نظمت أمانة الحزب بجميع المحافظات اجتماعات بأمناء المراكز للإعلان عن بدء الحملة بمختلف المراكز، وتم نشر لجان في الشوارع تدعو المواطنين للتوقيع على الورقة التي تم تصميمها لهذا الغرض.

وكان أول المستجيبين لهذه الحملة، الفنانون والإعلاميون، حيث نشرت وسائل الإعلام المصرية صورا لعدد كبير منهم أثناء توقيعهم على الورقة المخصصة للحملة، في حين تباهى عدد منهم بنشر صورته عبر حسابه بإنستجرام اثناء التوقيع من أمثال الفنانة غادة عبد الرازق، وتامر عبد المنعم وغيرهم.

من جانبهم وردا على هذه الحملة، أطلق ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا بعنوان: ” #مش_عايزينك”، وتصدر “الترند” المصري، استنكروا فيه مثل هذه الدعوة ومعبرين عن رفضهم لترشح “السيسي” مرة أخرى، معددين ما وصفوها بالكوارث التي شهدتها مصر في عهده.