شنّ الكاتب الصحفي القطري، هجوما عنيفا على ، وذلك على إثر تآمرها وتحريضها لمنع وصول لمنصب مدير عام منظمة “”، مؤكدا بأن هذه الدول لديها موروث في الخيانة “أبا عن جِد”، على حد وصفه.

 

وقال “السليطي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”لا تأسوا على ما تشاهدونه من خيانات عربية ضد د. حمد الكواري في اليونسكو فهذا ديدنهم ومورثهم أباً عن جد والتاريخ يشهد على ذلك”.

وأضاف في تغريدة اخرى: “القهر في صدور بعض العرب كبير وفرحتهم بفوز فرنسا بمنصب مدير اليونيسكو بها غصة لأن خسارة كانت بفارق صوتين وهو ما يدل على علو كعبها عليهم”.

وفازت الفرنسية ، الجمعة، بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، خلفا للبلغارية إيرينا بوكوفا.

 

وحصلت أزولاي على 30 صوتا، مقابل 28 لمنافسها القطري حمد بن عبد العزيز الكواري.

 

وجاء فوز أزولاي في الجولة النهائية، عقب ساعات من فوزها على مرشحة ووزيرة الدولة المصرية للأسرة والسكان سابقا، مشيرة خطاب، في جولة جرت بينهما؛ لتحديد من سيواجه الكواري، بعد تعادلهما الخميس.

 

بدورها، قالت ، في بيان لها، إن الكواري “تبوأ الصدارة في الجولات الانتخابية الأربع الأولى، وحاز على 28 صوتا في الجولة الأخيرة، بفارق صوتين عن المرشحة الفرنسية”.

 

وكانت الحكومة المصرية دعت للتصويت لصالح مرشحة فرنسا أودري أزولاي أمام المرشح القطري علما أن مصر من الدول الأربع التي قطعت علاقاتها مع قطر منذ حزيران/يونيو. وقال عضو في حملة المرشحة المصرية مشيرة خطاب التي استبعدت من المنافسة أمام المرشحة الفرنسية إن وزير الخارجية المصري الموجود في باريس “يدعو كل أصدقائه للتصويت لفرنسا”.

 