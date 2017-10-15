بعد أن انتشرت صوره انتشارَ النّار في الهشيم على مواقع التواصل الإجتماعيّ، فجر المصري “معتز هلال” الذي ظهرت زوجته الأولى في حفل زفافه على زوجته الثانية مفاجآتٍ عن زواجه الثاني.

وقال “هلاله” إنه أنجب 4 أبناء من زوجته الأولى “أم مروان” بعدما تردد أن زوجته الأولى لا تنجب، وهو ما دفعها للموافقة على زواجه ومباركته.

وقال الزوج إن السبب في زواجه الثاني هو أنه يريد أن ينجب عددا كبيرا من الأطفال، لأنه لا يوجد له أي أخوة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا نبيل في برنامجها “كلام تاني”، أن زوجته الأولى لم تكن موافقة على زواجه الثاني ولكنه استطاع أن يقنعها به.

واعترف هلال عن تقديره لزوجته الأولى قائلاً: “لو لفيت الدنيا مش هلاقي زي أم مروان”.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الإجتماعيّ، خلال الايام القليلة الماضية، صوراً قالوا إنّها لرجلٍ مصريّ، خلال حفل زفافه الثاني، وقد أحضر زوجته الأولى وأجلسها إلى جانب زوجته الجديدة.

وما أثار استغراب المُعلّقين على الصور المتداولة هو أنّ الزوجة الأولى حضرت إلى زفاف زوجها مبتسمة وغيرُ غاضبة!.

وفي صورةٍ بدت ملامح الزوجة الجديدة ممتعضة وغاضبة، ويبدو بأن غيرة النساء بداخلها كانت ملتهبة في تلك اللحظة.

وأعادت هذه الصور إلى أذهان المعلّقين مسلسل “الحاج متولي” الذي جمع بين زوجاته الأربع.