رد الشيخ القطري علي بن عبد الله آل ثاني، على التغريدات التي أطلقها حساب والده الشيخ عبد الله علي آل ثاني، وتحدثت عن قيام السلطات القطرية بمصادرة وتجميد حساباته البنكية، مؤكدا بأن هناك فرصة للتراجع عن الخطأ داعيا إياه ليغتنمها.

وقال “علي آل ثاني” في تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن، ردا على تغريدات والده الذي أعلن ولاءه للسعودية ودول الحصار: ” البعض يرى بأنه فوق الخطأ وهذا مستحيل فالجميع يرتكب الأخطاء. قال عليه الصلاة والسلام:(كل ابن آدم خطّاء وخير الخطائين التوابون).

البعض يرى بأنه فوق الخطأ وهذا مستحيل فالجميع يرتكب الأخطاء.

قال عليه الصلاة والسلام:(كل ابن آدم خطّاء وخير الخطائين التوابون). — A.A.A.AlThani (@AAA_Althanii) October 14, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: “من تأتيـه الفرصـه أن يترآجع عن خطأه [ فـ ليغتنمهآ ] فـ الفرص لن تتگرر . . !”.

من تأتيـه الفرصـه أن يترآجع عن خطأه [ فـ ليغتنمهآ ]

فـ الفرص لن تتگرر . . ! — A.A.A.AlThani (@AAA_Althanii) October 14, 2017

واختتم تدويناته قائلا: “فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ”.

وكان والده الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، الموالي للسعودية وعبر حساب منسوب له في “تويتر” قد أوضح أن السلطات القطرية جمدت، السبت، جميع أرصدته البنكية.

ونشر “آل ثاني” تغريدات عبر حسابه على “تويتر” قال فيها: “شرفني النظام القطري بتجميد جميع حساباتي البنكية، وأشكرهم على هذا الوسام وأتشرف بتقديمه للوطن ومن أجله”.

شرفني النظام القطري بتجميد جميع حساباتي البنكية، وأشكرهم على هذا الوسام وأتشرف بتقديمه للوطن ومن أجله. — عبدالله علي آل ثاني (@abdullahthanii) October 14, 2017

وأضاف في تغريدة اخرى:”: “أتمنى من قطر أن تطرد صيادي الفرص وأصدقاء المصالح وأن تعود إلى حضنها الخليجي وأهلها الغيورين عليها فلن ينفعنا أحد سواهم”.